Самая разыскиваемая женщина в мире: кто такая "Хамелеон" и за какие преступления ее разыскивали 17 лет

Настоящее или не настоящее имя

Элейн Антуанетта Парент родилась в Бронксе в 1942 году. О ее воспитании и ранней жизни известно немногое. На самом деле, полиция и власть даже не уверена, что это настоящее имя, поскольку свидетельства о ее рождении никто не видел.

Первой настоящей работой Элейн была контора по недвижимости, где она была некоторое время агентом. Но впоследствии женщина поняла, что преступность более прибыльна, чем любая другая профессия.

Когда ей было около 30 лет, она впервые пересеклась с законом и получила обвинения в воровстве во Флориде. Впоследствии, в 1985 году, она якобы украла 40 000 долларов в виде ювелирных изделий у старшей женщины, с которой она подружилась.

С тех пор Элейн Парент фигурировала в данных полиции регулярно, в течение почти 17 последующих лет. Преимущественно обвинения были в мошенничестве. Она дважды имитировала собственную смерть, а еще ходила по барам и приютам для бездомных и даже по кладбищам, ища личные данные для своих краж.

Первой жертвой могла стать Сильвия Энн Ходжкинсон из Англии. Известно, что Элейн подружилась с женщиной, а через год подала документы на получение паспорта на имя этой 39-летней женщины. Настоящую мисс Ходжкинсон найти так и не смогли, поэтому полиция предполагает, что она стала первой жертвой "Хамелеона".

Изысканные преступления

Из Англии Элейн снова вернулась во Флориду. В местном баре в Орландо она очаровала Шарлотту Рэй Коуэн. Парент сказала, что она занимается нумерологией и попросила у Шарлотты номера социального страхования, банковских счетов, чтобы с помощью цифр предсказать будущее.

"У нее были самые изысканные манеры, она вся была с этим граненым английским акцентом. Она была столь убедительной и провела со мной всю нумерологию, и я даже дала ей свое свидетельство о рождении", - рассказала потом Коуэн.

Впоследствии в распоряжении Элейн было уже более 20 идентичностей, но она хотела большего.

В 1990 году 34-летняя банковская работница Беверли Макгоуэн разместила в газете объявление, ища соседа по квартире. Ей позвонила британка по имени Элис, которая была заинтересована в аренде, поскольку она являлась сотрудником IBM, которую только что перевели в офис поблизости.

Элис рассказала новой соседке о своих талантах в нумерологии и ей удалось выманить у Беверли номера документов, водительских прав, по которым она "предсказала", что женщина обретет настоящую любовь.

Беверли радостно рассказала друзьям и семье, что нашла отличную компаньонку для аренды комнаты. Но через несколько дней после переезда Элис, мисс Макгоуэн исчезла. Когда братья и сестры пришли в ее новую квартиру, чтобы узнать, что же произошло, они обнаружили, что исчезли все документы.

А 19 июля рыбак обнаружил тело женщины в канале в округе Сент-Люси, штат Флорида. Ей отрубили голову, руки отрезали, а с живота срезали татуировку. Однако убийца не заметил еще одну татуировку, по которой полиция идентифицировала тело как Беверли Макгоуэн.

Конечно, подозрение сразу упало на новую сожительницу Элис. Но женщины, а это была действительно Элейн, нигде не было.

У Элейн Парент было более 20 человек (Кадр по видео)

Жизнь в бегах

Расследование убийства Беверли МакГоуэн было громким и полиция выискивала все новые улики. Кто-то в Лондоне пытался использовать кредитную карту Беверли, чтобы арендовать автомобиль, но на тот момент карта уже была заблокирована. Полиция отследила автомобиль Беверли - его покинули возле международного аэропорта в Майами.

Проверка журналов полетов дала интересный результат - вместо неизвестной "Элис" было найдено имя Сильвии Энн Ходжкинсон. И следователи поняли, что между делами есть связь.

В течение 12 последующих лет полиция пыталась отследить Парент. А она, казалось, получала удовольствие от погони. В 1998 году она даже послала детективам во Флориде свою картину с напечатанной запиской: "С наилучшими пожеланиями, Ваш Хамелеон". С того времени ее стали называть "убийца-хамелеон".

"Это самое тяжелое убийство, которое я когда-либо расследовала. Мы всегда были на день, месяц, даже годы позади убийцы. Наша подозреваемая - мастер маскировки. Я видела ее в Лондоне, Париже, Турции, Австралии и Южной Африке. И через 12 лет после того, как была убита Беверли, я все еще не приблизилась к тому, чтобы понять почему", - рассказала следователь офиса государственного прокурора Флориды Нора Пфайффер.

Арест

6 апреля 2002 года полиция наконец-то догнала Элейн Парент. Они постучались в дверь, чтобы арестовать ее. Женщина попросила подождать минутку, пока быстро наденется - и тогда застрелилась.

"Я зашел первым. Помню, как увидел дым от оружия в комнате. Нам не сказали, что она известна как "Хамелеон". Если бы полиция знала, насколько она опасна, они не позволили ей оставаться наедине", - рассказал офицер полиции Панама- Сити Майкл Маклеод.

К сожалению, полиции не удалось получить признание в преступлениях от самой Элейн, а пролить свет на все, что она успела сделать почти за 20 лет – почти нереально.

В некоторых преступлениях ее подозревали, но не имели доказательств. В некоторых имели доказательства, не хватало только признания. А о некоторых ее преступлениях, вероятно, так и не стало известно.

The Sunday Telegraph

Элейн Парент научилась адаптироваться к любой ситуации. Она искала уязвимых людей, манипулировала ими, чтобы они передали свою личную информацию, и похищала их лица, часто меняя свою внешность вместе со своим именем.

Из того, что удалось узнать полиции, у Элейн было по меньшей мере 20 идентификаций и часть этих людей могли стать ее жертвами, как Беверли. Теперь часть преступлений самой разыскиваемой преступницы так и останется тайной.