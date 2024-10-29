Найрідкісніший дорогоцінний камінь у світі: як він виглядає та скільки коштує

Єдиний у своєму роді, у всьому світі найрідкісніший дорогоцінний камінь називається кіавтуїт. Унікальний екземпляр зараз зберігається в Музеї природної історії округу Лос-Анджелес.

Звідки він з'явився та які має особливості

Кіавтуїт було знайдено у М'янмі у 2015 році. Невідомий мінерал відправили на дослідження і після вивчення його хімічного складу та властивостей він був офіційно визнаний Міжнародної мінералогічною асоціацію новим мінералом.

Зразок було розрізано на дорогоцінний камінь вагою 1,61 карата для подальших досліджень. Кіавтуїт має асиметричну структуру та твердість за шкалою Мооса 5,5.

Утворився він глибоко під землею в пегматиті - магматичній гірській породі. Хімічна формула - Ві3+Sb5+O4 зі слідами танталу.

Найрідкісніший мінерал у світі кіавтуїт (фото: Вікіпедія)

Чому він такий рідкісний

Основні компоненти кіавтуїту - вісмут та сурма. Це метали, які хоч і зустрічаються нечасто, але вони не є унікальними. Вчені вважають, що рідкість кіавтуїту пов'язана з унікальними умовами його утворення, які виникли фактично тільки в одному місці на Землі.

Варто додати, що М'янма - місце знахідок багатьох рідкісних мінералів. Наприклад, жадеїт - найміцніший природний мінерал та пейніт - другий за рідкісністю мінерал у світі.

Найрідкісніший мінерал у світі кіавтуїт (фото: mindat)

Ціна кіавтуїту

Ціна нового найрідкіснішого мінералу у світі тримається у таємниці. Однак його попередник, який був занесений у Книгу рекордів Гіннеса, як найрідкісніший мінерал на Землі - пейніт, коштує від 60 000 доларів за карат.

Після 2005 року пейніт стали знаходити частіше, але все ж таки його кількість у світі залишається незначною. Його знайти дуже важко, хоч і останнім часом пейніт використовують для створення дорогих прикрас.

Другий найрідкісніший мінерал у світі пейніт (фото: Вікіпедія)