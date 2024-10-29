Самый редкий драгоценный камень в мире: как он выглядит и сколько стоит

Единственный в своем роде, во всем мире самый редкий драгоценный камень называется киавтуит. Уникальный экземпляр сейчас хранится в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес.

Откуда он появился и какие особенности

Киавтуит был найден в Мьянме в 2015 году. Неизвестный минерал был отправлен на исследование, и после изучения его химического состава и свойств он был официально признан Международной минералогической ассоциацией новым минералом.

Образец был разрезан на драгоценный камень весом 1,61 карата для дальнейших исследований. Киавтуит имеет асимметричную структуру и жесткость по шкале Мооса 5,5.

Образовался он глубоко под землей в пегматите - магматической горной породе. Химическая формула - Ві3+Sb5+O4 со следами тантала.

Самый редкий минерал в мире киавтуит (фото: Википедия)

Почему он так редок

Основные компоненты киавтуита - висмут и сурьма. Это металлы, которые хоть и встречаются нечасто, но они не уникальны. Ученые полагают, что редкость киавтуита связана с уникальными условиями его образования, возникшими фактически только в одном месте на Земле.

Стоит добавить, что Мьянма - место находок многих редких минералов. Например, жадеит - самый крепкий природный минерал и пейнит - второй по редкости минерал в мире.

Самый редкий минерал в мире киавтуит (фото: mindat)

Цена киавтуита

Цена нового редчайшего минерала в мире держится в тайне. Однако его предшественник, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, как самый редкий минерал на Земле - пейнит, стоит от 60 000 долларов за карат.

После 2005 года пейнит стали находить чаще, но все же его количество в мире остается незначительным. Его найти очень тяжело, хотя и в последнее время пейнит используют для создания дорогих украшений.

Второй самый редкий минерал в мире пейнит (фото: Википедия)