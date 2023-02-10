Найпростіший торт з печива та йогурту за 15 хвилин: пальчики оближеш!

Приготувати дуже простий торт за 15 хвилин зможе навіть недосвідчений кулінар. Такий десерт чудово скрасить зимовий вечір або стане паличкою-виручалочкою, коли раптово нагрянули гості.

Як приготувати торт з печива та йогурту за 15 хвилин – читайте у матеріалі нижче.

Що вам знадобиться:

Яйця – 2 шт.

Цукор - 220 г

Ванільний цукор - 10 г

Грецький йогурт або сметана – 200 г

Вершкове масло - 70 г

Печиво – 18 шт.

Кукурудзяний крохмаль – 50 г

Цукрова пудра - до свого смаку

Як зробити торт

У сотейник розбиваємо два яйця, додаємо звичайний цукор, ванільний цукор, крохмаль та йогурт. Ставимо на вогонь, нагріваємо та доводимо до стану густої маси. Суміш потрібно постійно помішувати, щоб не утворилися грудочки.

Потім додаємо до суміші вершкове масло, добре перемішуємо. А потім знімаємо сотейник із вогню.

У форму викладаємо печиво. Зверху виливаємо суміш та накриваємо ще одним шаром печива. Посипаємо цукровою пудрою та прибираємо в холодильник. Можна зробити два шари суміші та печива – вийде дуже смачно.

Як тільки торт застигне – його можна розрізати і їсти.

Як приготувати такий торт - дивіться у відео: