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Просто, швидко та смачно! Бюджетні котлети з рибних консервів

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Середа 08 лютого 2023 08:30
Просто, швидко та смачно! Бюджетні котлети з рибних консервів Бюджетні котлети з рибних консервів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Дуже смачні, ніжні та поживні котлети можна зробити з рибних консервів. Вам знадобиться трохи овочів та зовсім небагато часу для приготування. А ваша родина буде в захваті - така страва відмінно урізноманітнить раціон.

Як приготувати бюджетні котлети з рибних консервів, розповіли на сторінці Cook with me at home в Instagram.

Що вам знадобиться:

  • Картопля – 2-3 шт.
  • Рибні консерви (сардина або скумбрія в олії) – 1 шт. (240 г)
  • Цибуля - 2 шт.
  • Яйце - 1 шт.
  • Манна крупа – 1 ст. ложка + для обвалення
  • Спеції – сіль, перець
  • Рослинна олія - для обсмажування

Просто, швидко та смачно! Бюджетні котлети з рибних консервівПросто, швидко та смачно! Бюджетні котлети з рибних консервів

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home

Як приготувати

Картоплю зварити в мундирі та остудити. Рибні консерви (сардину або скумбрію в олії) відцідити від рідини та розім'яти вилкою.

Цибулю почистити та дрібно нарізати, а потім злегка обсмажити на невеликому вогні до прозорості та м'якості.

Картоплю натерти на дрібній тертці та додати до риби. Додати яйце, сіль, перець та манну крупу.

Добре все перемішати та сформувати котлетки. Обваляти їх у манці та обсмажити на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.

Просто, швидко та смачно! Бюджетні котлети з рибних консервівПросто, швидко та смачно! Бюджетні котлети з рибних консервівПросто, швидко та смачно! Бюджетні котлети з рибних консервівФото: instagram.com/cook_with_me_at_home

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