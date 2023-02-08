Просто, швидко та смачно! Бюджетні котлети з рибних консервів

Дуже смачні, ніжні та поживні котлети можна зробити з рибних консервів. Вам знадобиться трохи овочів та зовсім небагато часу для приготування. А ваша родина буде в захваті - така страва відмінно урізноманітнить раціон.

Як приготувати бюджетні котлети з рибних консервів, розповіли на сторінці Cook with me at home в Instagram.

Що вам знадобиться:

Картопля – 2-3 шт.

Рибні консерви (сардина або скумбрія в олії) – 1 шт. (240 г)

Цибуля - 2 шт.

Яйце - 1 шт.

Манна крупа – 1 ст. ложка + для обвалення

Спеції – сіль, перець

Рослинна олія - для обсмажування

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home

Як приготувати

Картоплю зварити в мундирі та остудити. Рибні консерви (сардину або скумбрію в олії) відцідити від рідини та розім'яти вилкою.

Цибулю почистити та дрібно нарізати, а потім злегка обсмажити на невеликому вогні до прозорості та м'якості.

Картоплю натерти на дрібній тертці та додати до риби. Додати яйце, сіль, перець та манну крупу.

Добре все перемішати та сформувати котлетки. Обваляти їх у манці та обсмажити на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home