Найпростіший спосіб зробити масло за 10 хвилин: смачніше і дешевше магазинного

Яку брати сметану

Для приготування масла потрібно брати домашню сметану. Не обов'язково, щоб вона була дуже свіжою. Підійде навіть та, яка вже давно стоїть у холодильнику. Вона може бути стара, термін придатності вже добігає кінця, але вона не повинна бути зіпсованою або простроченою.

Для масла важлива жирність сметани – не менше 45-55%. Щоб зробити 350 г масла вам потрібно 500 мл сметани.

Перед приготуванням масла дістаньте сметану з холодильника і залиште на 2-3 години, щоб вона стала кімнатної температури.

Як зробити масло

Сметану налийте в глибоку миску або викладіть ложкою, якщо вона дуже густа. Візьміть міксер і починайте збивати сметану на великій швидкості. Через хвилину сметана почне густіти й перетворюватися на маслянисту однорідну масу.

Однак це ще не масло, тому продовжуємо збивати далі. Швидкість міксера можна зменшити. Ще за хвилину почне відходити рідина, яка називається пахта.

Її також використовують у кулінарії й додають у випічку. Крім того, з пахтою є безліч цікавих рецептів – млинці, оладки, пироги.

Коли пахту стане видно неозброєним оком, вимикаємо міксер. Акуратно ложкою викладаємо твердішу масу в інший посуд - так, щоб вся рідина залишилася в мисці.

Масло залишаємо на деякий час і чекаємо, щоб стекла вся рідина. Потім її зливаємо і надаємо маслу форму - можна скласти в спеціальну коробку. Ком масла можна сполоснути в мисці крижаної води, щоб змити залишки пахти та прибрати запах сметани. Відправляємо масло на 30 хвилин у морозильну камеру для застигання.

З 500 мл сметани має вийти близько 350 г свіжого масла. Зберігати таке масло можна у холодильнику, до 14 днів. Якщо у вас вийшов великий шматок, то частину можна заморозити.

А як готували наші предки без міксера

Є й давніший спосіб, який використовували наші бабусі в той час, коли не було жодних міксерів. Цим способом досі часто користуються у селах.

Візьміть скляну банку - вона повинна бути вдвічі більша за обсяг сметани. В ідеалі – помістіть 500 мл сметани в банку 3 л. Закрийте банку щільною кришкою.

І починайте банку струшувати та катати. На всю процедуру у вас піде від 15 до 30 хвилин. Дочекайтеся, поки спочатку з'являться грудочки масла, а потім всі ці пластівці зберуться в одну велику грудку.

Дістаньте масло з банки, відіжміть сироватку, промийте його в крижаній воді. Складіть форму і відправте на пів години в морозильну камеру.