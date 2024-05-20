Найпростіший спосіб зробити білосніжними брудні шкарпетки, щоб вони були як нові

Як ефективно випрати білі шкарпетки

Брудні шкарпетки можуть залишитися в минулому, якщо ви будете дотримуватися цієї перевіреної та вірної поради.

Користувач navkhutan, який захоплюється модою, розповів, як зробити так, щоб ваші білі шкарпетки сяяли.

По-перше, закип’ятіть гарячу воду в ємності та покладіть туди білі шкарпетки. Потім додайте туди відбілювач звичайний чи кисневий. Залиште шкарпетки в цьому розчині на 24 години. Потім заберіть шкарпетки та помістіть їх в пральну машину та запустіть на один цикл прання.

Після цього ви побачите неймовірний результат - шкарпетки будуть, як нові!