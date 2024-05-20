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Самый простой способ сделать белоснежными грязные носки, чтобы они были как новые

Фото: Как сделать чистыми белые носки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Белые носки очень легко загрязняются, но есть способ сделать их снова белоснежными.

Как это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok пользователя navkhutan.

Как эффективно постирать белые носки

Грязные носки могут остаться в прошлом, если вы будете следовать этому проверенному и верному совету.

Пользователь navkhutan, увлекающийся модой, рассказал, как сделать так, чтобы ваши белые носки сияли.

Во-первых, вскипятите горячую воду в емкости и положите туда белые носки. Затем добавьте туда обычный или кислородный отбеливатель. Оставьте носки в этом растворе на 24 часа. Затем заберите носки и поместите их в стиральную машину и запустите на один цикл стирки.

После этого вы увидите невероятный результат – носки будут, как новые!

 

 

 

 

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