Самый простой способ сделать белоснежными грязные носки, чтобы они были как новые
Белые носки очень легко загрязняются, но есть способ сделать их снова белоснежными.
Как это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok пользователя navkhutan.
Как эффективно постирать белые носки
Грязные носки могут остаться в прошлом, если вы будете следовать этому проверенному и верному совету.
Пользователь navkhutan, увлекающийся модой, рассказал, как сделать так, чтобы ваши белые носки сияли.
Во-первых, вскипятите горячую воду в емкости и положите туда белые носки. Затем добавьте туда обычный или кислородный отбеливатель. Оставьте носки в этом растворе на 24 часа. Затем заберите носки и поместите их в стиральную машину и запустите на один цикл стирки.
После этого вы увидите невероятный результат – носки будут, как новые!
@navkhuttan
Clean Em Correct #socks #cleaninghacks #sock #cleaningtips
Ранее мы сообщали, какое нижнее белье категорически нельзя покупать.
Также мы писали, как вывести пятна из белой одежды, чтобы она была как новенькая.