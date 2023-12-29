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Найпростіший метод зварити яйця так, щоб вони легко очищувалися (відео)

П'ятниця 29 грудня 2023 18:15
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Найпростіший метод зварити яйця так, щоб вони легко очищувалися (відео) Цей лайфхак допоможе швидко почистити яйця (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Яйця входять до багатьох закусок та салатів на різдвяні та новорічні свята. І головний біль кожного кулінара - як очистити яйце так, щоб частина білка не лишалася на шкарлупі.

Як правильно зварити яйця, щоб вони легко очищалися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Treckablog (Дарія Дорошкевич) в Instagram.

Що потрібно зробити з яйцем

Перед варінням потрібно взяти звичайну канцелярську кнопку та зробити маленький отвір у шкарлупі. А після цього варити яйце звичайним для вас способом та покласти після варіння традиційно у холодну воду на декілька хвилин.

Після цієї хитрості шкарлупа буде ідеально відходити від яйця і білок прилипати до неї не буде.

Чому цей метод працює

  • Жовток не зможете проколоти, шпилька не настільки довга
  • Вперше проколювати шкаралупу трохи незвично, а далі ви вже будете проколювати її легко
  • Можна використовувати при будь-якому способі відварювання
  • Час відварювання неважливий
  • Метод працює, тому що вода через отвір потрапляє між яйцем і шкаралупою. І саме тому так легко чистити яйце після
  • Можете після відварювання опускати яйця в холодну воду, а можете і не робити цього, я опускаю, щоб швидше очистити яйця
  • Це працює і з іншими яйцями (наприклад перепелиними), але шкаралупа в деяких яйцях більш ніжна, і можна випадково розчавити яйце, а в інших яйцях більш тверда, то ж шпильку можна замінити на товсту голку

Раніше ми писали про те, як приготувати простий цибулевий пиріг на свята.

А ще розповідали про те, як зробити найсмачніший майонез.

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лафйхаки яйця