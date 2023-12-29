Найпростіший метод зварити яйця так, щоб вони легко очищувалися (відео)
Яйця входять до багатьох закусок та салатів на різдвяні та новорічні свята. І головний біль кожного кулінара - як очистити яйце так, щоб частина білка не лишалася на шкарлупі.
Як правильно зварити яйця, щоб вони легко очищалися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Treckablog (Дарія Дорошкевич) в Instagram.
Що потрібно зробити з яйцем
Перед варінням потрібно взяти звичайну канцелярську кнопку та зробити маленький отвір у шкарлупі. А після цього варити яйце звичайним для вас способом та покласти після варіння традиційно у холодну воду на декілька хвилин.
Після цієї хитрості шкарлупа буде ідеально відходити від яйця і білок прилипати до неї не буде.
Чому цей метод працює
- Жовток не зможете проколоти, шпилька не настільки довга
- Вперше проколювати шкаралупу трохи незвично, а далі ви вже будете проколювати її легко
- Можна використовувати при будь-якому способі відварювання
- Час відварювання неважливий
- Метод працює, тому що вода через отвір потрапляє між яйцем і шкаралупою. І саме тому так легко чистити яйце після
- Можете після відварювання опускати яйця в холодну воду, а можете і не робити цього, я опускаю, щоб швидше очистити яйця
- Це працює і з іншими яйцями (наприклад перепелиними), але шкаралупа в деяких яйцях більш ніжна, і можна випадково розчавити яйце, а в інших яйцях більш тверда, то ж шпильку можна замінити на товсту голку
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