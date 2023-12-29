Найпростіший метод зварити яйця так, щоб вони легко очищувалися (відео)

Яйця входять до багатьох закусок та салатів на різдвяні та новорічні свята. І головний біль кожного кулінара - як очистити яйце так, щоб частина білка не лишалася на шкарлупі.

Як правильно зварити яйця, щоб вони легко очищалися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Treckablog (Дарія Дорошкевич) в Instagram.

Що потрібно зробити з яйцем

Перед варінням потрібно взяти звичайну канцелярську кнопку та зробити маленький отвір у шкарлупі. А після цього варити яйце звичайним для вас способом та покласти після варіння традиційно у холодну воду на декілька хвилин.

Після цієї хитрості шкарлупа буде ідеально відходити від яйця і білок прилипати до неї не буде.

Чому цей метод працює