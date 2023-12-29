Самый простой способ сварить яйца так, чтобы они легко очищались (видео)

Яйца входят во многие закуски и салаты на рождественские и новогодние праздники. И головная боль каждого кулинара - как очистить яйцо так, чтобы часть белка не оставалась на скорлупе.

Как правильно сварить яйца, чтобы они легко очищались, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Treckablog (Дария Дорошкевич) в Instagram.

Что нужно сделать с яйцом

Перед варкой нужно взять обычную канцелярскую кнопку и сделать маленькое отверстие в скорлупе. А после этого варить яйцо обычным для вас способом и положить после варки традиционно в холодную воду на несколько минут.

После этой уловки скорлупа будет идеально отходить от яйца, и белок прилипать к ней не будет.

Почему этот метод работает