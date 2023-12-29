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Самый простой способ сварить яйца так, чтобы они легко очищались (видео)

Пятница 29 декабря 2023 18:15
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Самый простой способ сварить яйца так, чтобы они легко очищались (видео) Этот лайфхак поможет быстро очистить яйца (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Яйца входят во многие закуски и салаты на рождественские и новогодние праздники. И головная боль каждого кулинара - как очистить яйцо так, чтобы часть белка не оставалась на скорлупе.

Как правильно сварить яйца, чтобы они легко очищались, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Treckablog (Дария Дорошкевич) в Instagram.

Что нужно сделать с яйцом

Перед варкой нужно взять обычную канцелярскую кнопку и сделать маленькое отверстие в скорлупе. А после этого варить яйцо обычным для вас способом и положить после варки традиционно в холодную воду на несколько минут.

После этой уловки скорлупа будет идеально отходить от яйца, и белок прилипать к ней не будет.

Почему этот метод работает

  • Желток не сможете проколоть, булавка не столь длинная
  • Впервые прокалывать скорлупу чуть-чуть необычно, а дальше вы уже будете прокалывать ее легко
  • Можно использовать при любом способе отваривания
  • Время варки неважно
  • Метод работает, потому что вода через отверстие попадает между яйцом и скорлупой. И именно поэтому так легко чистить яйцо после
  • Можете после отваривания опускать яйца в холодную воду, а можете и не делать этого, я опускаю, чтобы побыстрее очистить яйца.
  • Это работает и с другими яйцами (например перепелиными), но скорлупа в некоторых яйцах более нежная, и можно случайно раздавить яйцо, а в других яйцах более жесткая, то булавку можно заменить толстой иглой.

Раньше мы писали о том, как приготовить простой луковый пирог на праздники.

А еще рассказывали о том,как сделать самый вкусный майонез.

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лафйхаки яйця