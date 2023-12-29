Самый простой способ сварить яйца так, чтобы они легко очищались (видео)
Яйца входят во многие закуски и салаты на рождественские и новогодние праздники. И головная боль каждого кулинара - как очистить яйцо так, чтобы часть белка не оставалась на скорлупе.
Как правильно сварить яйца, чтобы они легко очищались, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Treckablog (Дария Дорошкевич) в Instagram.
Что нужно сделать с яйцом
Перед варкой нужно взять обычную канцелярскую кнопку и сделать маленькое отверстие в скорлупе. А после этого варить яйцо обычным для вас способом и положить после варки традиционно в холодную воду на несколько минут.
После этой уловки скорлупа будет идеально отходить от яйца, и белок прилипать к ней не будет.
Почему этот метод работает
- Желток не сможете проколоть, булавка не столь длинная
- Впервые прокалывать скорлупу чуть-чуть необычно, а дальше вы уже будете прокалывать ее легко
- Можно использовать при любом способе отваривания
- Время варки неважно
- Метод работает, потому что вода через отверстие попадает между яйцом и скорлупой. И именно поэтому так легко чистить яйцо после
- Можете после отваривания опускать яйца в холодную воду, а можете и не делать этого, я опускаю, чтобы побыстрее очистить яйца.
- Это работает и с другими яйцами (например перепелиными), но скорлупа в некоторых яйцах более нежная, и можно случайно раздавить яйцо, а в других яйцах более жесткая, то булавку можно заменить толстой иглой.
Раньше мы писали о том, как приготовить простой луковый пирог на праздники.
А еще рассказывали о том,как сделать самый вкусный майонез.