Найпростіші та ефективніші способи охолодити квартиру та економити на кондиціонері

Як охолодити будинок без кондиціонера

Тримайте штори та жалюзі закритими

З настанням літа та сонячних днів, вам ймовірно, не терпиться відкрити жалюзі та штори, щоб впустити природне світло, на яке ви так чекали.

Тим не менш, закриті жалюзі та штори протягом дня будуть перешкодою для небажаного тепла, що проникає у ваш будинок.

Але якщо ви дійсно не можете дочекатися, коли сонячне світло проникне всередину, закрийте жалюзі та штори між 11:00 та 15:00, тобто в найспекотніший час дня.

Тримайте вікна зачиненими

У спекотний літній день може виникнути спокуса відкрити вікна, сподіваючись, що до будинку надходитиме прохолодніше повітря. Однак при відкриванні вікон тепле повітря може проникнути в будинок, де може стати волого і душно, особливо в спеку.

Натомість впускайте трохи прохолодного повітря вранці та ввечері, залишаючи закритими вікна протягом дня.

Поставте рослини на підвіконня

Вибір правильних рослин допоможе зберегти повітря прохолодним за рахунок видалення вологи. Кімнатні рослини збільшують кількість водяної пари в навколишньому середовищі, зрештою охолоджуючи себе та будинок.

Якщо ви шукаєте екологічно безпечний метод охолодження, вибирайте лілії та каучуконоси.