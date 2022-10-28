Найпростіші способи позбавитися мильних розводів на поверхнях: все блищатиме, як нове

Відмити душову кабіну, скло та дзеркала у ванній та на кухні, пластикові поверхні часом стає важкоздійснюваним завданням. А виною тому – мильні розводи, які проявляються дуже швидко на таких поверхнях. Особливо на матових.

Які прості способи допоможуть вам повернути красу скла та дзеркал – читайте нижче.

Спосіб 1

Цей варіант підійде для щоденного догляду за поверхнями у ванній кімнаті. Використовувати розчин просто – розбризкайте на поверхнях, а потім витріть насухо.

Візьміть пів склянки перекису водню, пів склянки спирту (або горілки), додайте одну столову ложку рідини для миття посуду та стільки ж – засоби для полоскання посудомийних машин. Розбавте все це двома склянками води та залийте в баночку з розпилювачем. Цього засобу вам вистачить надовго.

Спосіб 2

З сильними забрудненнями цей розчин не впорається, але для щоденного прибирання він стане незамінним.

Візьміть пів склянки оцту і додайте туди дві склянки води. Залийте в баночку з розпилювачем та використовуйте щодня.

Спосіб 3

Насипте в ємність 5 столових ложок соди, додайте ложку лимонної кислоти та розбавте водою.

Обробіть розчином поверхні та залиште на 10-15 хвилин. Потім протріть губкою. Потім розбризкайте розчин води з оцтом і протріть насухо.

Чим найкраще мити скло, дзеркала та пластикові панелі

Ідеальним пристосуванням для миття таких поверхонь є спеціальний скребок для скла. Він не залишає розлучень і очищає від бруду.

Також для миття можна використовувати меламінові губки. Вони допомагають очистити поверхню навіть без спеціальних засобів.

Усі скляні поверхні (пластик, дзеркала) після обробки та миття варто протерти паперовими рушниками – це вбереже від розводів.