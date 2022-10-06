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Як часто потрібно пилососити в будинку: відповідь вас здивує

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Четвер 06 жовтня 2022 19:33
Як часто потрібно пилососити в будинку: відповідь вас здивує Як часто потрібно пилососити в будинку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У кожному домі є звички та правила стосовно прибирання. Хтось вважає, що пилососити та витирати пил потрібно лише раз в тиждень, а хтось може щоденно це робити.

Про це пише SantePlus.

Багато хто задається, питання, як часто потрібно пилососити в будинку, що було справді чисто.

Зокрема, місця з інтенсивним рухом людей варто пилососити щодня, а всю поверхню - двічі на тиждень. У кімнатах, які мало чи взагалі не використовуються, пилососьте кожні 15 днів.

Важливо не поспішати та прибирати все ефективно. Активно пилососивши в різних напрямках, ви обов’язково всмоктуєте бруд і волосся.

Килими здатні накопичувати багато пилу, бруду, шерсті чи волосся. Саме тому їх потрібно пилососити мінімум двічі в тиждень.

Якщо ви не живете в лісовій місцевості або у вас не маєте домашніх тварин, то вам потрібно пилососити тверду підлогу лише раз на тиждень.

Тим не менш, пил та інші алергени через свою мікроскопічну природу можуть проникати та осідати в щілинах між дошками підлоги.

Як пилососити, коли є домашні тварини

Коти та собаки можуть линяти та залишати шерсть по всьому будинку. Крім того, тварини приносять до будинку багато мікробів.

Якщо у квартирі разом з вами проживають тварини, пилососити в ідеалі потрібно щоденно. Так ви збережете здоров'я не лише собі, а й своїм домашнім улюбленцям, які здебільшого більшість свого часу проводять саме на підлозі.

Якщо у вас немає багато часу, то зосередьтеся лише на кімнатах, де ваші улюбленці ходять, їдять, грають і сплять.

Раніше ми називали місця на кухні, які часто пропускають під час прибирання.

Також писали, як своїми руками зробити ефективні миючі засоби.

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