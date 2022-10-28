Простые способы избавиться от мыльных разводов на поверхностях: все будет блестеть, как новое

Отмыть душевую кабину, стекла и зеркала в ванной и на кухне, пластиковые поверхности порой становится трудновыполнимой задачей. А виной тому - мыльные разводы, которые проявляются очень быстро на таких поверхностях. Особенно на матовых.

Какие простые способы помогут вам вернуть красоту стекол и зеркал - читайте ниже.

Способ 1

Этот вариант подойдет для ежедневного ухода за поверхностями в ванной. Использовать раствор просто - разбрызгайте на поверхностях, а потом вытрите насухо.

Возьмите полстакана перекиси водорода, полстакана спирта (или водки), добавьте одну столовую ложку жидкости для мытья посуды и столько же - средства для полоскания посудомоечных машин. Разбавьте все это двумя стаканами воды и залейте в баночку с распылителем. Этого средства вам хватит надолго.

Способ 2

С сильными загрязнениями этот раствор не справится, но для ежедневной уборки он станет незаменимым.

Возьмите полстакана уксуса и добавьте туда два стакана воды. Залейте в баночку с распылителем и используйте ежедневно.

Способ 3

Насыпьте в емкость 5 столовых ложек соды, добавьте ложку лимонной кислоты и разбавьте водой.

Обработайте раствором поверхности и оставьте на 10-15 минут. Потом протрите губкой. Потом разбрызгайте раствором воды с уксусом и протрите насухо.

Чем лучше всего мыть стекла, зеркала и пластиковые панели

Идеальным приспособлением для мытья таких поверхностей считается специальный скребок для стекла. Он не оставляет разводов и очищает от грязи.

Также для мытья можно использовать меламиновые губки. Они помогают очистить поверхности даже без специальных средств.

Все стеклянные поверхности (пластик, зеркала) после обработки и мытья стоит протереть бумажными полотенцами - это убережет от разводов.