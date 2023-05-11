Найпростіші способи дізнатися, що чоловік вам бреше: зверніть увагу на ці деталі

Часом у жінок виникає чітке відчуття, що чоловік збрехав. При цьому немає жодних доказів, історія виглядає правдоподібно, але черв'ячок сумніву все одно гризе. І не дарма – багато жінок інтуїтивно відчувають брехню.

Які дрібниці у поведінці чи міміці підкажуть, що чоловік справді каже неправду – читайте нижче.

Слова розходяться з рухами

Коли людина говорить правду, його жести зазвичай підтверджують сказане. Але під час брехні - чоловік може ненароком себе видати. Наприклад, йому необхідно переконати вас, що він згоден - він почне ледь помітно крутити головою з боку на бік, як роблять при відмові.

Чухає ніс

Це найстаріша прикмета, якою користуються жінки не один десяток років. Але ніякої магії тут немає, проста фізіологія.

Під час брехні до обличчя зазвичай приливає кров (що пояснює почервоніння під час сорому). І найбільше ця кров зосереджена області носа. Через це виникає відчуття, схоже на лоскотання, від чого хочеться почухати ніс.

Нюанси зорового контакту

Брехуни відводять очі убік, коли кажуть неправду. І цей факт відомий вже всім. Тому досвідчені брехуни намагаються використати зворотну поведінку - вони намагаються підтримувати зоровий контакт зі співрозмовником.

І ви точно побачите, коли чоловік намагається це робити штучно. Зазвичай він дивиться вам у вічі натягнуто, не моргає, не відводить погляд навіть кілька секунд чи тримає його значно довше, ніж потрібно.