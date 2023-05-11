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Самые простые способы узнать, что мужчина вам врет: обратите внимание на эти детали

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Четверг 11 мая 2023 19:06
Самые простые способы узнать, что мужчина вам врет: обратите внимание на эти детали Как понять, что мужчина врет (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Порой у женщин возникает четкое ощущение, что мужчина соврал. При этом нет никаких доказательств, история выглядит правдоподобно, но червячок сомнения все равно гложет. И не зря - многие женщины интуитивно чувствуют ложь.

Какие мелочи в поведении или мимике подскажут, что мужчина действительно говорит неправду - читайте ниже.

Слова расходятся с движениями

Когда человек говорит правду, то его жесты обычно подтверждают сказанное. Но во время лжи - мужчина может нечаянно себя выдать. Например, ему необходимо убедить вас, что он согласен - он начнет едва заметно крутить головой из стороны в сторону, как делают при отказе.

Чешет нос

Это самая старая примета, которой пользуются женщины не один десяток лет. Но никакой магии тут нет, обычная физиология.

Во время вранья к лицу обычно приливает кровь (что объясняет также покраснение во время стыда). И больше всего эта кровь сосредоточена в области носа. Из-за этого возникает ощущение, похожее на щекотание, от чего и хочется почесать нос.

Нюансы зрительного контакта

Лжецы отводят глаза в сторону, когда говорят неправду. И этот факт известен уже абсолютно всем. Поэтому опытные вруны пытаются использовать обратное поведение - они стараются поддерживать зрительный контакт с собеседником.

И вы точно увидите, когда мужчина пытается это делать искусственно. Обычно он смотрит вам в глаза натянуто, не моргает, не отводит взгляд даже на пару секунд или держит его значительно дольше, чем нужно.

Кстати, ранее мы писали о том, что не стоит делать женщине, которая узнала об измене.

А еще рассказывали о том, какие женские недостатки мужчины не замечают.

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