Найпростіші курячі ковбаски за 10 хвилин: ви точно перестанете їсти магазинні

Зробити найпростіші та найшвидші курячі ковбаски, які відмінно підійдуть для сніданку, вечері або для пікніка на природі, можна самостійно.
Як приготувати курячі ковбаски буквально за 10 хвилин – читайте у рецепті нижче.
Куряче філе розріжте на шматочки та помістіть у блендер, додайте цибулю і молоко. Перебийте до стану паштету. Викладіть фарш у миску, додайте спеції та 2 столові ложки сметани. Вимішайте.
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Покладіть фарш у кондитерський мішок. Можна використовувати звичайний пакет із відрізаним кінчиком або пляшку. Видавлюйте фарш у формі ковбасок на попередньо розігріту сковороду.
Обсмажте ковбаски з двох боків до золотистого кольору і викладайте на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.
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Ковбаски можна подавати з гарніром або з будь-яким соусом - на ваш смак.
А ось ще один рецепт таких ковбасок від кулінарного блогера Людмили Оніщук.
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