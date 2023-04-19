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Найпростіші курячі ковбаски за 10 хвилин: ви точно перестанете їсти магазинні

Рецепт швидких смачних ккриних ковбасок (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Зробити найпростіші та найшвидші курячі ковбаски, які відмінно підійдуть для сніданку, вечері або для пікніка на природі, можна самостійно.

Як приготувати курячі ковбаски буквально за 10 хвилин – читайте у рецепті нижче.

Вам знадобиться:

  • Куряче філе - 300 г
  • Цибуля - 1шт.
  • Молоко – 3 ст. ложки
  • Сметана – 2 ст. ложки
  • Сіль, перець - до свого смаку
  • Копчена паприка – 1 ч. ложка
  • Прованські трави - ½ ч. ложки
  • Рослинна олія - для обсмажування
  • Соуси – для подачі

Як приготувати курячі ковбаски?

Куряче філе розріжте на шматочки та помістіть у блендер, додайте цибулю і молоко. Перебийте до стану паштету. Викладіть фарш у миску, додайте спеції та 2 столові ложки сметани. Вимішайте.

Скріншот

Покладіть фарш у кондитерський мішок. Можна використовувати звичайний пакет із відрізаним кінчиком або пляшку. Видавлюйте фарш у формі ковбасок на попередньо розігріту сковороду.

Обсмажте ковбаски з двох боків до золотистого кольору і викладайте на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.

Скріншот

Ковбаски можна подавати з гарніром або з будь-яким соусом - на ваш смак.

А ось ще один рецепт таких ковбасок від кулінарного блогера Людмили Оніщук.

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати старовинне закарпатське блюдо "Попригаш".

А ще розповідали про те, як зробити найсмачніші чіпси вдома, і вони не шкодитимуть фігурі.

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