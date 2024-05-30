Найпростіша сирна закуска: рецепт, за яким неможливо щось зіпсувати

Така несолодка страва готується швидко та просто - і чудово підходить для перекусу. В цьому рецепті використовується будь-який твердий сир, тож можна змінювати смак страви відповідно до своїх вподобань.
Про те, як приготувати таку смачну закуску, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами "Mil Alexx. Рецепти і тренування".
Для того, щоб приготувати невелику порцію (6 кілець) такої закуски, потрібні наступні інгредієнти:
Для початку пересипте в тарілку кисломолочний сир, твердий сир натріть на маленькій терці.
Помийте кріп, приберіть зайву вологу та подрібніть зелень. Додайте твердий сир та кріп до кисломолочного сиру, розбийте в масу одне яйце, додайте борошно та розпушувач.
За бажанням посоліть та поперчіть масу - і вимішайте тісто мокрими руками до однорідної консистенції. Якщо кисломолочний сир занадто вологий, можна додати трохи борошна.
Складники для сирних кілець (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Поставте розігріватися духовку до 180 градусів. Застеліть деко пергаментом.
Виліпіть мокрими руками з тіста кілечка та викладіть на деко. Відділіть жовток від білка у другого яйця, змажте жовтком сирні кільця. Зверху присипте кілечка кунжутом.
Випікайте в духовці 25 хвилин - після цього перекус готовий.
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