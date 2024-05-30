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Самая простая сырная закуска: рецепт, по которому невозможно что-то испортить

Как готовить сырные колечки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Такое несладкое блюдо готовится быстро и просто - и отлично подходит для перекуса. В этом рецепте используется любой твердый сыр, поэтому можно изменять вкус блюда в соответствии со своими предпочтениями.

О том, как приготовить такую вкусную закуску, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами "Mil Alexx. Рецепти і тренування".

Что нужно для сырных колечек

Для того чтобы приготовить небольшую порцию (6 колец) такой закуски, нужны следующие ингредиенты:

  • твердый сыр - 50 г;
  • творог - 100 г;
  • яйцо - 2 шт.;
  • мука - 40 г;
  • разрыхлитель теста - 4 г;
  • укроп - пучок;
  • кунжут - по вкусу;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу.

Как готовить сырные колечки

Для начала пересыпьте в тарелку творог, сыр натрите на маленькой терке.

Помойте укроп, уберите лишнюю влагу и измельчите зелень. Добавьте твердый сыр и укроп к творогу, разбейте в массу одно яйцо, добавьте муку и разрыхлитель.

По желанию посолите и поперчите массу - и вымешайте тесто мокрыми руками до однородной консистенции. Если творог слишком влажный, можно добавить немного муки.

Составляющие для сырных колец (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Поставьте разогреваться духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментом.

Вылепите мокрыми руками из теста колечко и выложите на противень. Отделите желток от белка у второго яйца, смажьте желтком сырные кольца. Сверху присыпьте колечко кунжутом.

Выпекайте в духовке 25 минут - после этого перекус готов.

 

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