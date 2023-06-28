UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найпростіша піца на рідкому тесті: відмінно заощадить час та продукти

Піца за 20 хвилин на рідкому тесті без дріжджів (кадр із відео)
Автор: Анна Шиканова

Піца вважається стравою швидкого приготування й у будь-якій точці світу її дійсно подадуть вам через 15-20 хвилин після замовлення. Але досвідчені кулінари знають, що найдовше готується тісто для піци.

Як приготувати піцу буквально за 20 хвилин на рідкому тісті без замішування, розповіли у співтоваристві "Просто. Швидко. Смачно" на Facebook.

Що вам знадобиться:

Для тіста:

  • Яйце - 1 шт.
  • Сода, сіль - по щіпці
  • Кефір – 1 ст. ложка
  • Борошно - 5-7 столових ложок

Для начинки:

  • Кетчуп, сирний соус, майонез – до свого смаку
  • Будь-які овочі, зелень
  • Гриби
  • Ковбаса або шматочки відвареного м'яса
  • Тертий сир – 100-150 г

Як приготувати піцу без дріжджів

Яйце злегка збийте з щіпкою соди, додайте стільки ж солі. Потім додайте в яйце 1 столову ложку кефіру і все добре перемішайте.

Потім насипайте потроху борошно - спочатку насипте 5 ложок і додайте ще трохи, залежно від консистенції.

Добре перемішайте. Тісто має вийти густим, як сметана.

Форму змастіть олією чи маслом та вилийте в неї ваше тісто, розрівняйте ложкою. Зверху полийте будь-яким соусом на ваш смак, потім викладайте начинку і зверху насипте половину тертого сиру.

Запікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів, близько 20 хвилин.

Поради від кулінара:

Для стандартного деко в духовку потрібно робити потрійну порцію тіста.

Начинку беріть на свій смак і вподобання, соковитості додадуть овочі, наприклад, помідори.

Сир потрібно додавати у два етапи: половину відразу, а за 1-2 хвилини до приготування насипте другу половину сиру.

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати смачний кабачковий рулет із сиром та часником.

А ще ми давали простий рецепт хрустких сирних паличок за 20 хвилин.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептприготування страввыпечкапица