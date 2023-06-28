RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самая простая пицца на жидком тесте: отлично сэкономит время и продукты

Пицца за 20 минут на жидком тесте без дрожжей (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Пицца считается блюдом быстрого приготовления и в любой точке мира ее действительно подадут вам через 15-20 минут после заказа. Но опытные кулинары знают, что дольше всего готовится тесто для пиццы.

Как приготовить пиццу буквально за 20 минут на жидком тесте без замешивания, рассказали в сообществе "Просто. Швидко. Смачно" на Facebook.

Что вам понадобится:

Для теста:

  • Яйцо - 1 шт.
  • Сода, соль - по щепотке
  • Кефир - 1 ст. ложка
  • Мука - 5-7 столовых ложек

Для начинки:

  • Кетчуп, сырный соус, майонез - по вкусу
  • Любые овощи, зелень
  • Грибы
  • Колбаса или кусочки отварного мяса
  • Тертый сыр - 100-150 г

Как приготовить пиццу без дрожжей

Яйцо слегка взбейте с щепоткой соды, добавьте столько же соли. Потом добавьте в яйцо 1 столовую ложку кефира, и все хорошо перемешайте.

Потом насыпайте понемногу муку - сначала насыпьте 5 ложек и добавляйте еще немного, в зависимости от консистенции.

Хорошо перемешайте. Тесто должно выйти густым как сметана.

Форму смажьте маслом и вылейте в нее ваше тесто, разровняйте ложкой. Сверху полейте любым соусом по вашему вкусу, потом выкладывайте начинку и сверху насыпьте половину тертого сыра.

Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, около 20 минут.

Советы от кулинара:

Для стандартного противня в духовку нужно делать тройную порцию теста.

Начинку берите по своему вкусу и предпочтениям, сочности добавят овощи, например, помидоры.

Сыр нужно добавлять в два этапа: половину сразу, а за 1-2 минуты до приготовления насыпьте вторую половину сыра.

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить вкусный кабачковый рулет с сыром и чесноком.

А еще мы давали простой рецепт хрустящих сырных палочек за 20 минут.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептприготування страввыпечкапица