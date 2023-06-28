Самая простая пицца на жидком тесте: отлично сэкономит время и продукты

Пицца считается блюдом быстрого приготовления и в любой точке мира ее действительно подадут вам через 15-20 минут после заказа. Но опытные кулинары знают, что дольше всего готовится тесто для пиццы.
Как приготовить пиццу буквально за 20 минут на жидком тесте без замешивания, рассказали в сообществе "Просто. Швидко. Смачно" на Facebook.
Для теста:
Для начинки:
Яйцо слегка взбейте с щепоткой соды, добавьте столько же соли. Потом добавьте в яйцо 1 столовую ложку кефира, и все хорошо перемешайте.
Потом насыпайте понемногу муку - сначала насыпьте 5 ложек и добавляйте еще немного, в зависимости от консистенции.
Хорошо перемешайте. Тесто должно выйти густым как сметана.
Форму смажьте маслом и вылейте в нее ваше тесто, разровняйте ложкой. Сверху полейте любым соусом по вашему вкусу, потом выкладывайте начинку и сверху насыпьте половину тертого сыра.
Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, около 20 минут.
Советы от кулинара:
Для стандартного противня в духовку нужно делать тройную порцию теста.
Начинку берите по своему вкусу и предпочтениям, сочности добавят овощи, например, помидоры.
Сыр нужно добавлять в два этапа: половину сразу, а за 1-2 минуты до приготовления насыпьте вторую половину сыра.
Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить вкусный кабачковый рулет с сыром и чесноком.
А еще мы давали простой рецепт хрустящих сырных палочек за 20 минут.