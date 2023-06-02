Найприємніша річ, яка продовжує життя українців: робити це можна хоч кожен день

Який секрет здорового довголіття

Сексологи кажуть, те, що довго вважалося міфом, виявилося правдою. Згідно з різними дослідженнями, регулярні оргазми продовжують життя.

"Люди, які постійно відчувають оргазм, менш схильні до стресу і рідше страждають від хвороб серця, раку молочної залози і простати", - говориться в Telegram-каналі Сексологія.

Як заняття сексом допомагають у профілактиці серцево-судинних захворювань

За словами кардіолога Анни Калиневич, заняття сексом - чудова профілактика серцево-судинних захворювань.

Адже це:

відмінне кардіотренування,

зниження рівня стресу,

допомога в нормалізації сну,

підтримка серцевого м'язу в тонусі.

Регулярне статеве життя допоможе запобігти раку молочної залози

В одному з досліджень говориться про те, що статеве життя може бути профілактикою такого поширеного виду онкології, як рак молочної залози.

"Сексуальне самовираження може привести до зниження ризику раку через підвищення рівня окситоцину і гормону дегідроепіандростерону (DHEA), які асоціюються зі збудженням і оргазмом у жінок і чоловіків", - говориться в науковій статті "Користь сексуального самовираження для здоров’я" для Американської федерації планування сім'ї (PPF).

Який зв'язок між оргазмом і раком простати

Дослідники вивчили дані чоловіків за період між 1992 і 2000 роками і виявили, що ті, в анамнезі яких висока частота еякуляції, рідше хворіють на рак простати.

"Три еякуляції на тиждень протягом життя було пов’язано з 15-% зниженням ризик раку простати. Автори дослідження припустили, що це може бути результатом промивання еякуляції потенційно канцерогенним речовини з простати, або "полегшення", пов'язане з еякуляцією, знижує діяльність центральної симпатичної нервової системи, яка може викликати поділ клітин", - сказано в результатах дослідження для PPF.