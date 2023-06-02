Самая приятная вещь, продлевающая жизнь украинцев: делать это можно хоть каждый день

Жить долго и иметь хорошее здоровье поможет украинцам регулярное занятие одной из самых приятных вещей. К тому же, это базовая потребность человека, без которой невозможно наше существование.
О чем идет речь - в материале Styler далее.
Сексологи говорят, что то, что долго считалось мифом, оказалось правдой. Согласно разным исследованиям, регулярные оргазмы продлевают жизнь.
"Люди, постоянно испытывающие оргазм, менее подвержены стрессу и реже страдают от болезней сердца, рака молочной железы и простаты", - говорится в Telegram-канале Сексологія.
По словам кардиолога Анны Калиневич, занятие сексом - отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
Ведь это:
В одном из исследований говорится, что половая жизнь может быть профилактикой такого распространенного вида онкологии, как рак молочной железы.
"Сексуальное самовыражение может привести к снижению риска рака из-за повышения уровня окситоцина и гормона дегидроэпиандростерона (DHEA), которые ассоциируются с возбуждением и оргазмом у женщин и мужчин", - говорится в научной статье "Польза сексуального самовыражения для здоровья" для Американской федерации планирования семьи (PPF).
Исследователи изучили данные мужчин за период между 1992 и 2000 годами и обнаружили, что те, в анамнезе которых высока частота эякуляции, реже болеют раком простаты.
"Три эякуляции в неделю в течение жизни было связано с 15-% снижением риска рака простаты. Авторы исследования предположили, что это может быть результатом промывания эякуляции потенциально канцерогенного вещества из простаты, или "облегчение", связанное с эякуляцией, снижает деятельность центральной симпатической нервной системы, которая может вызвать деление клеток", - сказано в результатах исследования для PPF.
Читайте также, как и когда можно возвращать сексуальную активность людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания.
Кроме того, мы писали о 5 вещах, которые ежедневно убивают сексуальное влечение в браке.