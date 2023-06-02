Самая приятная вещь, продлевающая жизнь украинцев: делать это можно хоть каждый день

Какой секрет здорового долголетия

Сексологи говорят, что то, что долго считалось мифом, оказалось правдой. Согласно разным исследованиям, регулярные оргазмы продлевают жизнь.

"Люди, постоянно испытывающие оргазм, менее подвержены стрессу и реже страдают от болезней сердца, рака молочной железы и простаты", - говорится в Telegram-канале Сексологія.

Как занятия сексом помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

По словам кардиолога Анны Калиневич, занятие сексом - отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Ведь это:

отличная кардиотренировка,

снижение уровня стресса,

помощь в нормализации сна,

поддержание сердечной мышцы в тонусе.

Регулярная половая жизнь поможет предотвратить рак молочной железы

В одном из исследований говорится, что половая жизнь может быть профилактикой такого распространенного вида онкологии, как рак молочной железы.

"Сексуальное самовыражение может привести к снижению риска рака из-за повышения уровня окситоцина и гормона дегидроэпиандростерона (DHEA), которые ассоциируются с возбуждением и оргазмом у женщин и мужчин", - говорится в научной статье "Польза сексуального самовыражения для здоровья" для Американской федерации планирования семьи (PPF).

Какая связь между оргазмом и раком простаты

Исследователи изучили данные мужчин за период между 1992 и 2000 годами и обнаружили, что те, в анамнезе которых высока частота эякуляции, реже болеют раком простаты.

"Три эякуляции в неделю в течение жизни было связано с 15-% снижением риска рака простаты. Авторы исследования предположили, что это может быть результатом промывания эякуляции потенциально канцерогенного вещества из простаты, или "облегчение", связанное с эякуляцией, снижает деятельность центральной симпатической нервной системы, которая может вызвать деление клеток", - сказано в результатах исследования для PPF.