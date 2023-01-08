Найправдивіші прикмети про гроші та бідність: як чинити не можна

Де не можна зберігати гроші

Усі ваші фінанси повинні зберігатися у порядку. Купюри та дрібні гроші не можна носити без гаманця - інакше не чекайте на багатство. Бідність переслідує тих, хто на бігу засовує зім'яті купюри в кишені.

За прикметами, зберігати гроші в кишенях – шлях до банкрутства.

Гроші повинні лежати в гаманці або скриньці у певній послідовності - від дрібних до великих.

Як передавати гроші

Під час покупок потрібно передавати купюри у складеному вигляді, бажано навпіл. Ще варто класти купюри на стіл або прилавок, а не віддавати особисто у руки.

Увечері в борг давати не можна. Особливо в понеділок - весь тиждень гроші будуть йти з рук.

Віддавати борги потрібно дрібнішими купюрами, аніж ви їх взяли.

Ще важливі прикмети про гроші

Не можна рахувати гроші після заходу сонця - вони почнуть зникати разом із сонячним світлом.

При заселенні у новий будинок чи квартиру, потрібно розсипати по кутах срібні монети – щоб був достаток.

У день зарплати не витрачайте одразу все зароблене – дайте їм першу ніч провести вдома.

Тримайте у вазі три червоні гвоздики - вони приносять гроші до будинку.

Намагайтеся гроші у щось вкладати - вони повинні працювати на вас, постійно рухатися, проводити кругообіг.

Завжди радійте приходу грошей, будь-якому, навіть невеликому - гроші йдуть туди, де їм раді.

Не бійтеся витрачати гроші - страхи погіршують ваше фінансове становище. Балуйте себе покупками регулярно.

Якщо ви впустили гаманець і розсипали гроші, то збирати їх із підлоги потрібно правою рукою, а на підлозі залишити хоча б одну монетку.

Не залишайте здачу на касі - інакше на вас чекають фінансові втрати.

Позбавляйтеся рваних, м'ятих і брудних банкнот - вони несуть негативну енергію, яка відлякуватиме нові купюри.

Викидайте чеки з гаманця – вони притягують нові витрати.