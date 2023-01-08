Самые правдивые приметы о деньгах и бедности: как поступать нельзя

Где нельзя хранить деньги

Все ваши финансы должны храниться в порядке. Купюры и мелкие деньги нельзя носить без кошелька - иначе не ждите богатства. Бедность преследует тех, кто на бегу засовывает смятые купюры в кармане.

По приметам, хранить деньги в карманах - путь к банкротству.

Деньги должны лежать в кошельке или шкатулке в определенной последовательности - от мелких к крупным.

Как передавать деньги

Во время покупок нужно передавать купюры в сложенном виде, желательно пополам. Еще стоит класть купюры на стол или прилавок, а не отдавать лично из рук в руки.

Вечером в долг давать нельзя. Особенно в понедельник - всю неделю деньги будут уходить из рук.

Отдавать долги нужно более мелкими купюрами, чем вы их взяли.

Еще важные приметы о деньгах

Нельзя считать деньги после захода солнца - они начнут исчезать вместе с солнечным светом.

При въезде в новый дом или квартиру, нужно рассыпать по углам серебряные монеты - чтобы был достаток.

В день зарплаты не тратьте сразу все заработанное - дайте им первую ночь провести дома.

Держите в вазе три красные гвоздики - они приносят деньги в дом.

Старайтесь деньги во что-нибудь вкладывать - они должны работать на вас, постоянно двигаться, проводить круговорот.

Всегда радуйтесь приходу денег, любому, даже небольшому - деньги идут туда, где им рады.

Не бойтесь тратить средства - страхи ухудшают ваше финансовое положение. Балуйте себя покупками регулярно.

Если вы уронили кошелек и рассыпали деньги, то собирать их с пола нужно правой рукой, а на полу оставить хотя бы одну монетку.

Не оставляйте сдачу на кассе - иначе вас ждут финансовые потери.

Избавляйтесь от рваных, мятых и грязных банкнот - они несут негативную энергию, которая будет отпугивать новые купюры.

Выбрасывайте чеки из кошелька - они притягивают новые траты.