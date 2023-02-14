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Які схеми шахраїв напоширеніші в Україні: відповідь кіберполіцейського

Найпопулярніші схеми онлайн-шахраїв (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

З початком повномасштабної війни шахрайські схеми в Україні трансформувалися, з'явилися нові види. Серед них здача житла в оренду, евакуація громадян, несправжнє волонтерство тощо.

Про це розповів начальник відділу протидій злочинів у сфері комп'ютерних систем Департаменту кіберполіції Євгеній Дороганов в ефірі "Суспільного. Рівне".

Які шахрайські схеми найпоширеніші зараз

За словами Євгенія Дороганова, після 24 лютого шахрайські схеми оновилися відповідно до нових потреб суспільства. Так, з'явилися методи обману зі здачею житла в оренду, перевезенням людей з гарячих точок, збором коштів для ЗСУ та вивезення за кордон осіб призовного віку.

"Нікуди не поділося онлайн-шахрайство, яке було й раніше. Мається на увазі з онлайн-магазинами", - розповідає експерт.

Хоча з огляду на те, що в Україні триває війна, рівень шахрайства дещо знизився. Лиш зараз він повертається до довоєнної планки.

Євгеній також наголошує, що нікуди не подівся фішинг. Це вид шахрайства, метою якого є виманювання в користувачів мережі персональних даних клієнтів онлайнових аукціонів, сервісів із переказу або обміну валюти, інтернет-магазинів.

Наразі найчастіше українців в інтернеті обманюють саме за допомогою фішингу, виманюючи гроші.

Як вберегтися від шахраїв в інтернеті

  • Ніколи не передавайте свої персональні дані незнайомим особам.
  • Якщо вам дзвонять нібито представники банку, передзвоніть на гарячу лінію свого банку та запитайте ту інформацію, яку вам повідомили. Номер можна знайти на зворотній стороні карти.
  • Якщо кажуть про біду з близькими людьми, передзвоніть родичам і переконайтеся самостійно.
  • Не клацайте на будь-які посилання, адже серед них можуть бути фішингові.
  • Встановіть на свій комп'ютер актуальний антивірус, який зможе розпізнавати та блокувати сучасні шахрайські сервіси.
  • Важливо, щоб антивірус був ліцензійним. Часто трапляється так, що у файлах з інтернету вже є свої віруси.

Раніше ми розповідали, як не потрапити на гачок до онлайн-шахраїв.

Читайте також про нову схему обману зловмисників, які просять ваш телефон подзвонити.

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