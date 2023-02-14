Какие самые распространенные схемы мошенничества в Украине: ответ киберполицейского

Какие мошеннические схемы наиболее распространены сейчас

По словам Евгения Дороганова, после 24 февраля мошеннические схемы обновились в соответствии с новыми потребностями общества. Так, появились методы обмана со сдачей жилья в аренду, перевозкой людей с горячих точек, сбором средств для ВСУ и вывозом за границу лиц призывного возраста.

"Никуда не делось онлайн-мошенничество, которое было и раньше. Имеется в виду с онлайн-магазинами", - рассказывает эксперт.

Хотя ввиду того, что в Украине идет война, уровень мошенничества несколько снизился. Только сейчас он возвращается в довоенную планку.

Евгений также отмечает, что никуда не делся фишинг. Это вид мошенничества, целью которого является выманивание у пользователей сети персональных данных клиентов онлайновых аукционов, сервисов перевода или обмена валюты, интернет-магазинов.

Сейчас чаще всего украинцев в интернете обманывают с помощью фишинга, выманивая деньги.

Как уберечься от мошенников в интернете