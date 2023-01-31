В Україні шахраї вигадали нову схему обману: просять телефон для дзвінку

Про неї попередили громадян у Головному управлінні Національної поліції у Черкаській області.

У чому полягає схема обману?

Жертвою шахрайських дій став 63-річний мешканець міста Чернівці. Заявник повідомив співробітників поліції, що невідомий чоловік попросив зателефонувати зпа допомогою його телефона. Скориставшись смартфоном чернівчанина, аферист перерахував 9000 гривень через банківську програму на свій рахунок.

За обома фактами дізнавачі територіальних підрозділів поліції Чернівецької області порушили кримінальні провадження, передбачені частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та проводять досудові розслідування.

Як не стати жертвою обману?

Щоб не стати жертвою шахрайства з банківськими картками, не розголошуйте персональні дані, номер та термін дії банківської картки, PIN-код, CVV-коди, паролі до інтернет-банкінгу, кодове слово або іншу інформацію невідомим особам, навіть якщо вони називаються співробітниками банку. А також не давайте користуватись своїми гаджетами, на яких налаштовані банківські програми.

Якщо ви стали жертвою онлайн-шахрайства, негайно звертайтеся до поліції за номером 102.