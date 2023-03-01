Найпопулярніший продукт в Україні може подорожчати на 10%: про що мова

Що буде з цінами на хліб

Головним фактором ціни на товар - є вартість сировини та виробництва. Віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко каже, що зараз уже вдається спрогнозувати ціну на зерно.

"Сьогодні ціна на зерно на ринку більш-менш прогнозована та стабільна. Але важко спрогнозувати те, що відбудеться через декілька місяців у зв'язку зі скороченням посівних площ", - пояснює експерт.

Він також наголосив, що робота підприємств залежить і від енергозабезпечення. Якщо з постачанням будуть перебої, то в хід підуть генератори, використання яких втричі дорожче. Відповідно цей фактор також впливає на фінальну вартість хліба.

За словами Юрія Дученка, наступний перегляд цін на хліб відбудеться орієнтовно в середині квітня. За його результатами, хлібобулочні вироби можуть здорожчати на 5-10%.

Економіст Олег Пендзин розповів журналістам, що навіть до початку війни хліб в Україні щороку дорожчав на 1% стабільно.

"У нас у державному бюджеті закладено 28% інфляції. Тобто законодавець погодився з тим. що за рік ціни зростуть на 28%. Хліб зросте менше. Інша справа, що ми не маємо такого росту доходів", - каже він.

Він також додав, що соціальні сорти хліба не піднімуться у вартості. Тому ймовірно це стосуватиметься хлібів преміальних видів.

Скільки зараз коштує хліб в Україні

За даними Мінфіну, порівняно з січнем 2023 хлібобулочні продукти здорожчали в середньому на 2,87%.

За півкілограмову буханку батона зараз доведеться заплатити в середньому 20 гривень.

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Пшеничний хліб обійдеться приблизно в 34 гривні.

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А житній зараз коштує орієнтовно 33 гривні за буханку.

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