Борщ - новий делікатес? Як здорожчали продукти для національної української страви

Останнім часом українці могли спостерігати зміни на цінниках у магазинах. Підвищення вартості торкнулося здебільшого найбільш використовуваних у побуті овочів. У зв'язку з цим зросла й середня ціна борщового набору.

Скільки зараз коштує приготування національної страви вдома - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Що з цінами на овочі для борщу

Стандартний овочевий набір для борщу має приблизно такий вигляд:

капуста - 500 грамів

буряк - 200 грамів

картопля - 300 грамів

морква - 200 грамів

ріпчаста цибуля - 150 грамів

У січні за кілограм білокачанної капусти ви заплатили б 13 гривень. Молода обійшлася б у майже 39 гривень.

Один кілограм картоплі минулого місяця коштував в середньому 10 гривень. Стосовно ріпчастої цибулі, то її вартість тримається на рівні 35 гривень за кілограм.

За кілограм моркви довелося б віддати 25 гривень, а буряка - 12 гривень.

Скільки коштує м'ясо на борщ

Зазвичай до борщу кладуть саме свинину, проте яку її частину кожна господиня обирає самостійно. У минулому місяці ціни на це м'ясо були такими:

грудка - 175 грн/кг

лопатка - 162 грн/кг

ошийок - 197 грн/кг

ребра - 166 грн/кг

Якщо ж із борщем ви любите посмакувати хорошим салом, то за кілограм у середньому доведеться викласти 190 гривень.

Додаткові інгредієнти

Крім усього вище перерахованого, до борщу також додають соняшникову олію (у середньому 64 гривні) та томатну пасту (80 гривень).

Часто господині додають до борщу печериці. Якщо ви входите до цього числа, то за кілограм грибів заплатите приблизно 117 гривень.

Подають борщ зі сметаною та чорним хлібом. Перший продукт обійдеться в 16, а другий - 25 гривень.

То скільки коштує борщовий набір

Якщо додати вартості необхідних продуктів відповідно до пропорцій у борщі, то сума дорівнюватиме 203 гривням. У порівнянні із січнем 2023 року ціна на борщ виросла на майже 9 гривень.

Найдешевший борщ українці могли приготувати у 2017 році. За даними Мінфіну, тоді він коштував би всього 47,35 гривні.