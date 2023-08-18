Найпопулярніші забобони, в які досі вірять українці. А вас це стосується?

Найпопулярніші вірування та їхні значення

Чорна кішка перебігла дорогу - до нещастя

Саме ця прикмета не може похвалитися суто українським корінням, адже вона ще в середині 20 століття в Середньовіччі. Чорну кішку асоціюють з образом відьми, тому тварина й отримала таку негативну репутацію.

До того ж коти є більш особливими, ніж інші домашні тварини, адже живуть в будинку разом із господарями. Подейкують, що чорного кота могли навіть покласти до хворої дитини в люльку, щоб чотирилапий забрав усю нечисть.

Присісти перед дорогою

Напевно ж, вам знайомо, коли перед довгою поїздкою вас просять присісти, щоб дорога була легкою та без пригод. Річ у тім, що поріг будинку завжди був символічним і ніби розділяв світ людей і потойбіччя.

Є також й інше трактування прикмети: задобрення духа, який охороняє будинок - домового. Присідаючи перед від'їздом, людина дає йому зрозуміти, що точно повернеться знову.

Перед далекою дорогою заведено присісти, щоб вона пройшла легко (фото: Freepik)

Якщо незаміжня - на кут стола не сідай

Дослідники розбігаються в гіпотезах, адже в деяких регіонах це нібито навпаки стимулюватиме заміжжя. Але найчастіше кут знову-таки сприймають як межу між людським і потойбічним світом. Тому порушувати ці межі було заборонено.

До того ж сам стіл теж має символічне значення. Під час поминальних днів на Великдень заведено приходити на могили, ставити стола, накривати його та трошки посидіти. Тому існують заборони сидіти на столі, залишати на ньому щось тощо.

Розсипав сіль - готуйся до сварки

Цій прикметі можна знайти цілком логічне пояснення: сіль була дорогою, тому ставитися до неї потрібно було обережно. А якщо розсипати дорогий і важливий продукт, сварки не уникнути.

Сіль часто також використовували в обрядах. Наприклад, для захисту від темних сил потрібно було розсипати сіль по колу та стати в нього чи намалювати коло білою крейдою.

Розсипана сіль може призвести до сварки, за давніми віруваннями (фото: Freepik)

Не облизуй ножа, а то злим станеш!

Ножу також часто приписують магічні властивості, хоча переконатися в цьому неможливо. Раціональним поясненням, чому не можна облизувати ножа, є те, що ним можна легко поранитися.

У давнину також казали, що людина, яка облизує ножа, буде гострою на язик.

Впало щось зі столу - хтось поспішає

Ця приказка пов'язана із вірою наших предків у потойбічне життя та духів. На Різдво чи Великдень було заведено залишати їжу та столові прибори для померлих родичів. Якщо хтось із них "приходив", то на столі могло щось порухатися чи зникнути.

Згодом це перекочувало й на гостей. До речі, вірили, що якщо падає ложка чи виделка, то поспішає жінка, а якщо ніж - чоловік.

Не можна переступати через людину

Цей забобон знову пов'язаний із потойбічним світом. Людина не виросте нібито через те, що на ній поставили хрест. А нижню частину тіла вважали ближчою до підземного царства мертвих.

Але на противагу існувала така практика як "лікування переступанням". Якщо в жінки народжувалася хвора дитина, її потрібно було декілька разів переступити зі словами: "Чим тебе породила, тим і відробила".

Постукати по дереву чи плюнути через плече, щоб не наврочити

Дерево завжди сприймалося як захист, тому щоб чогось не сталося чи просто щоб не наврочити, потрібно було три рази по ньому постукати. До речі, у давнину всі поверхні здебільшого були дерев'яними, тому, грубо кажучи, не було іншого вибору.

Стосовно слини, то вона також мала захисні властивості, адже складається з води. Вода завжди символізувала очищення та захист, її часто використовували в обрядах, ритуалах.

Не дивитися в розбите дзеркало

Як і багато інших речей, дзеркало було символом потойбіччя. А щось розбите та пошкоджене загалом мало негативну енергетику, тому розбите дзеркало стало так званим комбо для забобонів.

Предки вірили, що людину, яка подивиться в розбите люстерко, протягом семи років будуть переслідувати невдачі та негаразди.