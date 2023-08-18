Самые популярные суеверия, в которые до сих пор верят украинцы. А вас это касается?

Самые популярные верования и их значения

Черная кошка перебежала дорогу - к несчастью

Именно эта примета не может похвастаться сугубо украинскими корнями, ведь она существовала еще в середине 20 века в Средневековье. Черную кошку ассоциируют с образом ведьмы, поэтому животное и получило столь негативную репутацию.

К тому же кошки более особенные, чем другие домашние животные, ведь живут в доме вместе с хозяевами. Поговаривают, что черного кота могли даже положить к больному ребенку в люльку, чтобы четвероногий забрал всю нечисть.

Присесть перед дорогой

Наверное, вам знакомо, когда перед долгой поездкой вас просят присесть, чтобы дорога была легкой и без приключений. Дело в том, что порог дома всегда был символичным и словно разделял мир людей и потусторонний мир.

Есть также и другая трактовка приметы: задабривание духа, охраняющего дом - домового. Приседая перед отъездом, человек дает ему понять, что вернется снова.

Перед дальней дорогой принято присесть, чтобы она прошла легко (фото: Freepik)

Если незамужняя - на угол стола не садись

Исследователи разбегаются в гипотезах, ведь в некоторых регионах это якобы наоборот будет стимулировать замужество. Но чаще всего угол опять-таки воспринимают как границу между человеческим и потусторонним миром. Поэтому нарушать эти пределы было запрещено.

К тому же, сам стол тоже имеет символическое значение. Во время поминальных дней на Пасху принято приходить на могилы, ставить столы, накрывать его и немного посидеть. Поэтому существуют запреты сидеть на столе, оставлять на нем что-нибудь подобное.

Рассыпал соль - готовься к ссоре

Этому признаку можно найти вполне логическое объяснение: соль была дорогой, поэтому относиться к ней нужно было осторожно. А если рассыпать дорогостоящий и важный продукт, ссоры не избежать.

Соль часто также использовали в обрядах. Например, для защиты от темных сил нужно было рассыпать соль по кругу и стать в него или нарисовать круг белым мелом.

Рассыпанная соль может привести к ссоре, по древним верованиям (фото: Freepik)

Не облизывай нож, а то злым станешь!

Ножу также часто приписывают магические свойства, хотя убедиться в этом невозможно. Рациональным объяснением, почему нельзя облизывать нож, является то, что им можно легко пораниться.

В древности также говорили, что человек, облизывающий нож, будет острым на язык.

Упало что-то со стола - кто-то спешит

Эта поговорка связана с верой наших предков в загробную жизнь и духов. На Рождество или Пасху было принято оставлять еду и столовые приборы для умерших родственников. Если кто-то из них приходил, то на столе могло что-то подвигаться или исчезнуть.

Впоследствии это перекочевало и на гостей. Кстати, верили, что если падает ложка или вилка, то спешит женщина, а если нож - мужчина.

Нельзя переступать через человека

Этот предрассудок снова связан с потусторонним миром. Человек не вырастет якобы из-за того, что на нем поставили крест. А нижнюю часть тела считали более близкой к подземному царству мертвых.

Но в противоположность была такая практика как "лечение переступанием". Если у женщины рождался больной ребенок, его нужно было несколько раз перешагнуть со словами: "Чим тебе породила, тим і відробила".

Постучать по дереву или плюнуть через плечо, чтобы не сглазить

Дерево всегда воспринималось как защита, поэтому чтобы чего-то не произошло или просто чтобы не сглазить, нужно было три раза по нему постучать. Кстати, в древности все поверхности в большинстве своем были деревянными, поэтому, грубо говоря, не было другого выбора.

Что касается слюны, то она также обладала защитными свойствами, ведь состоит из воды. Вода всегда символизировала очистку и защиту, ее часто использовали в обрядах, ритуалах.

Не смотреть в разбитое зеркало

Как и многие другие вещи, зеркало было символом потустороннего мира. А что-то разбитое и поврежденное в целом имело отрицательную энергетику, поэтому разбитое зеркало стало так называемым комбо для предрассудков.

Предки верили, что человека, который посмотрит в разбитое зеркальце, в течение семи лет будут преследовать неудачи и невзгоды.