ua en ru
Нд, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Найпопулярніші імена для дітей у 2023 році: не Джавеліна та Байрактар

Неділя 10 вересня 2023 16:41
UA EN RU
Найпопулярніші імена для дітей у 2023 році: не Джавеліна та Байрактар Найпопулярніші імена для дітей у 2023 році (фото: freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Українці у 2023 році стали частіше обирати для новонароджених дітей звичайні імена та відмовилися від сучасних екзотичних. Варто зазначити, що на піку популярності виявились і староукраїнські імена, які були популярні в нашій країні багато років тому.

Які імена для хлопчиків та дівчаток були популярні у першій половині 2023 року - читайте у Styler нижче.

Імена для дівчаток

Як повідомили на сторінці Міністерства юстиції України у Facebook, найпопулярнішими жіночими іменами у 2023 році стали:

  • Анастасія
  • Вікторія
  • Дарина
  • Єва
  • Злата
  • Катерина
  • Мирослава
  • Марія
  • Софія
  • Соломія

Імена для хлопчиків

А ось новонароджених хлопчиків у 2023 році найчастіше називали такими іменами:

  • Андрій
  • Богдан
  • Володимир
  • Василь
  • Данило
  • Іван
  • Матвій
  • Микола
  • Олександр
  • Ярослав

Що варто пам'ятати про ім'я для новонародженого

Юристи нагадують, що ім'я дитини визначається за згодою батьків немовляти й це визначено у статті 146 Сімейного кодексу України.

Якщо мати новонародженого не одружена і при цьому відсутня добровільне визнання батьківства - ім'я для малюка обирає мама.

Новонародженому громадянинові України можна надати не більше 2 імен. Ситуація може бути іншою, якщо є звичаї національної меншини, до якої належить мати, батько чи обоє батьків.

Суперечка між батьками з приводу імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Як називали дітей у 2022 році

Варто зазначити, що діти, народжені 2022 року, отримали багато рідкісних імен. Деякі їх пов'язані з війною.

Наприклад, були зареєстровані імена Кій, Стефанія, Джавеліна, Мрія, Еля, Йордана, Євангеліна, Квітослава, Властіліна, Лукерія, Златослава Оріон, Славен, Данислав, Велеслав, Джавелін, Байрактар, Миролюб, Міродар.

Найпопулярніші імена для дівчаток у 2022 році: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Анастасія, Соломія, Олександра, Поліна.

Найпопулярніші імена для хлопчиків у 2022 році: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Марк, Дмитро, Михайло.

До речі, раніше ми писали про те, хто відзначає день ангела у вересні та як правильно назвати малюка.

А також ми розповідали про те, які імена для хлопчиків найсильніші.

Читайте РБК-Україна в Google News
діти імена ім'я для дівчинки