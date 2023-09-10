Найпопулярніші імена для дітей у 2023 році: не Джавеліна та Байрактар
Українці у 2023 році стали частіше обирати для новонароджених дітей звичайні імена та відмовилися від сучасних екзотичних. Варто зазначити, що на піку популярності виявились і староукраїнські імена, які були популярні в нашій країні багато років тому.
Які імена для хлопчиків та дівчаток були популярні у першій половині 2023 року - читайте у Styler нижче.
Імена для дівчаток
Як повідомили на сторінці Міністерства юстиції України у Facebook, найпопулярнішими жіночими іменами у 2023 році стали:
- Анастасія
- Вікторія
- Дарина
- Єва
- Злата
- Катерина
- Мирослава
- Марія
- Софія
- Соломія
Імена для хлопчиків
А ось новонароджених хлопчиків у 2023 році найчастіше називали такими іменами:
- Андрій
- Богдан
- Володимир
- Василь
- Данило
- Іван
- Матвій
- Микола
- Олександр
- Ярослав
Що варто пам'ятати про ім'я для новонародженого
Юристи нагадують, що ім'я дитини визначається за згодою батьків немовляти й це визначено у статті 146 Сімейного кодексу України.
Якщо мати новонародженого не одружена і при цьому відсутня добровільне визнання батьківства - ім'я для малюка обирає мама.
Новонародженому громадянинові України можна надати не більше 2 імен. Ситуація може бути іншою, якщо є звичаї національної меншини, до якої належить мати, батько чи обоє батьків.
Суперечка між батьками з приводу імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.
Як називали дітей у 2022 році
Варто зазначити, що діти, народжені 2022 року, отримали багато рідкісних імен. Деякі їх пов'язані з війною.
Наприклад, були зареєстровані імена Кій, Стефанія, Джавеліна, Мрія, Еля, Йордана, Євангеліна, Квітослава, Властіліна, Лукерія, Златослава Оріон, Славен, Данислав, Велеслав, Джавелін, Байрактар, Миролюб, Міродар.
Найпопулярніші імена для дівчаток у 2022 році: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Анастасія, Соломія, Олександра, Поліна.
Найпопулярніші імена для хлопчиків у 2022 році: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Марк, Дмитро, Михайло.
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