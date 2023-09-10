Самые популярные имена для детей в 2023 году: не Джавелина и Байрактар
Украинцы в 2023 году стали чаще выбирать для новорожденных детей обычные имена и отказались от современных экзотических. Стоит отметить, что на пике популярности оказались и староукраинские имена, которые были популярны в нашей стране много лет назад.
Какие имена для мальчиков и девочек были популярны в первой половине 2023 года - читайте в Styler ниже.
Имена для девочек
Как сообщили на странице Министерства юстиции Украины в Facebook, самыми популярными женскими именами в 2023 году стали:
- Анастасия
- Виктория
- Дарина
- Ева
- Злата
- Катерина
- Мирослава
- Мария
- София
- Соломия
Имена для мальчиков
А вот новорожденных мальчиков в 2023 году чаще всего называли такими именами:
- Андрей
- Богдан
- Владимир
- Василий
- Данило
- Иван
- Матвей
- Николай
- Александр
- Ярослав
Что стоит помнить об имени для новорожденного
Юристы напоминают, что имя ребенка определяется по согласию родителей новорожденного и это определено в статье 146 Семейного кодекса Украины.
Если мать новорожденного не состоит в браке и при этом отсутствует добровольное признание отцовства - имя для малыша выбирает мама.
Новорожденному гражданину Украины можно дать не более 2 имен. Ситуация может быть иной, если есть обычаи национального меньшинства, к которому относится мать, отец или оба родителя.
Спор между родителями по поводу имени ребенка может решаться органом опеки и заботы или же судом.
Как называли детей в 2022 году
Стоит отметить, что малыши, рожденные в 2022 году, получили много редких имен. Некоторые из них связаны с войной.
К примеру, были зарегистрированы имена Кий, Стефания, Джавелина, Мрия, Эля, Йордана, Эвангелина, Квитослава, Властилина, Лукерия, ЗлатославаОрион, Славен, Данислав, Велеслав, Джавелин, Байрактар, Миролюб, Миродар.
Самые популярные имен для девочек в 2022 году: Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия, Соломия, Александра, Полина.
Самые популярные имена для мальчиков в 2022 году: Артем, Александр, Максим, Богдан, Марк, Дмитрий, Михаил.
Кстати, ранее мы писали о том, кто отмечает день ангела в сентябре и как правильно назвать малыша.
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