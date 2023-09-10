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Самые популярные имена для детей в 2023 году: не Джавелина и Байрактар

Воскресенье 10 сентября 2023 16:41
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Самые популярные имена для детей в 2023 году: не Джавелина и Байрактар Самые популярные имена для детей в 2023 году (фото: freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Украинцы в 2023 году стали чаще выбирать для новорожденных детей обычные имена и отказались от современных экзотических. Стоит отметить, что на пике популярности оказались и староукраинские имена, которые были популярны в нашей стране много лет назад.

Какие имена для мальчиков и девочек были популярны в первой половине 2023 года - читайте в Styler ниже.

Имена для девочек

Как сообщили на странице Министерства юстиции Украины в Facebook, самыми популярными женскими именами в 2023 году стали:

  • Анастасия
  • Виктория
  • Дарина
  • Ева
  • Злата
  • Катерина
  • Мирослава
  • Мария
  • София
  • Соломия

Имена для мальчиков

А вот новорожденных мальчиков в 2023 году чаще всего называли такими именами:

  • Андрей
  • Богдан
  • Владимир
  • Василий
  • Данило
  • Иван
  • Матвей
  • Николай
  • Александр
  • Ярослав

Что стоит помнить об имени для новорожденного

Юристы напоминают, что имя ребенка определяется по согласию родителей новорожденного и это определено в статье 146 Семейного кодекса Украины.

Если мать новорожденного не состоит в браке и при этом отсутствует добровольное признание отцовства - имя для малыша выбирает мама.

Новорожденному гражданину Украины можно дать не более 2 имен. Ситуация может быть иной, если есть обычаи национального меньшинства, к которому относится мать, отец или оба родителя.

Спор между родителями по поводу имени ребенка может решаться органом опеки и заботы или же судом.

Как называли детей в 2022 году

Стоит отметить, что малыши, рожденные в 2022 году, получили много редких имен. Некоторые из них связаны с войной.

К примеру, были зарегистрированы имена Кий, Стефания, Джавелина, Мрия, Эля, Йордана, Эвангелина, Квитослава, Властилина, Лукерия, ЗлатославаОрион, Славен, Данислав, Велеслав, Джавелин, Байрактар, Миролюб, Миродар.

Самые популярные имен для девочек в 2022 году: Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия, Соломия, Александра, Полина.

Самые популярные имена для мальчиков в 2022 году: Артем, Александр, Максим, Богдан, Марк, Дмитрий, Михаил.

Кстати, ранее мы писали о том, кто отмечает день ангела в сентябре и как правильно назвать малыша.

А также мы рассказывали о том, какие имена для мальчиков самые сильные.

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