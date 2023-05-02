Найпопулярніша страва на Волині та Поліссі: як приготувати мазурики

Що вам знадобиться:

Фарш - 500 г (можна взяти курячий або індичий)

Яйця – 2 шт.

Вершкове масло - 40 г

Твердий сир – 40 г

Молоко – 1 ст. ложка

Сіль – 1 ч. ложка

Молотий сухий перець - 1/2 ч. ложки

Молотий сухий часник - ½ ч. ложки

Суха цибуля - 1 ч. ложка

Панірувальні сухарі

Рослинна олія для смаження

Як приготувати мазурики

Мазурики готують з індичого фаршу. Якщо у вас є куряче філе - беріть, страва вийде анітрохи не гірше. Можна купити готовий, а можна зробити його самостійно – за допомогою м'ясорубки або комбайна. Фарш має бути однорідний.

Фарш викладаємо в миску і додаємо інші інгредієнти: розбиваємо два яйця, виливаємо 40 г теплого розтопленого вершкового масла, насипаємо сіль, перець та інші спеції. Потім наливаємо одну ложку молока. Твердий сир натираємо на тертці та додаємо до фаршу. Все добре вимішуємо.

З фаршу формуємо мокрими руками невеликі ковбаски. Викладаємо ковбаски на лист, застелений фольгою. Ставимо деко в холодильник на 30-40 хвилин.

У миску насипаємо панірувальні сухарі, пануємо мазурики та викладаємо на розігріту сковороду з олією. Смажити потрібно на середньому вогні до золотистого кольору з усіх боків. Готові мазурики можна викласти на паперову серветку, щоб увібрався зайвий жир.