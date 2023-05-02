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Найпопулярніша страва на Волині та Поліссі: як приготувати мазурики

Як приготувати українські мазурики (Кадр із відео)
Автор: Анна Шиканова

Мазурики – це проста та смачна страва української кухні, яку часто готують на Волині та Поліссі. Інгредієнти для мазурик дуже прості, а смакота вийде просто неймовірна.

Своїм рецептом українських мазуриків поділилася кулінарний блогер Наталія Машика на своєму YouTube-каналі.

Що вам знадобиться:

  • Фарш - 500 г (можна взяти курячий або індичий)
  • Яйця – 2 шт.
  • Вершкове масло - 40 г
  • Твердий сир – 40 г
  • Молоко – 1 ст. ложка
  • Сіль – 1 ч. ложка
  • Молотий сухий перець - 1/2 ч. ложки
  • Молотий сухий часник - ½ ч. ложки
  • Суха цибуля - 1 ч. ложка
  • Панірувальні сухарі
  • Рослинна олія для смаження

Як приготувати мазурики

Мазурики готують з індичого фаршу. Якщо у вас є куряче філе - беріть, страва вийде анітрохи не гірше. Можна купити готовий, а можна зробити його самостійно – за допомогою м'ясорубки або комбайна. Фарш має бути однорідний.

Фарш викладаємо в миску і додаємо інші інгредієнти: розбиваємо два яйця, виливаємо 40 г теплого розтопленого вершкового масла, насипаємо сіль, перець та інші спеції. Потім наливаємо одну ложку молока. Твердий сир натираємо на тертці та додаємо до фаршу. Все добре вимішуємо.

З фаршу формуємо мокрими руками невеликі ковбаски. Викладаємо ковбаски на лист, застелений фольгою. Ставимо деко в холодильник на 30-40 хвилин.

У миску насипаємо панірувальні сухарі, пануємо мазурики та викладаємо на розігріту сковороду з олією. Смажити потрібно на середньому вогні до золотистого кольору з усіх боків. Готові мазурики можна викласти на паперову серветку, щоб увібрався зайвий жир.

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати старовинну українську страву скигли з картоплі.

А також розповідали про те, як приготувати найледачіші та найсмачніші голубці.

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