Найпопулярніша страва на Волині та Поліссі: як приготувати мазурики

Мазурики – це проста та смачна страва української кухні, яку часто готують на Волині та Поліссі. Інгредієнти для мазурик дуже прості, а смакота вийде просто неймовірна.
Своїм рецептом українських мазуриків поділилася кулінарний блогер Наталія Машика на своєму YouTube-каналі.
Мазурики готують з індичого фаршу. Якщо у вас є куряче філе - беріть, страва вийде анітрохи не гірше. Можна купити готовий, а можна зробити його самостійно – за допомогою м'ясорубки або комбайна. Фарш має бути однорідний.
Фарш викладаємо в миску і додаємо інші інгредієнти: розбиваємо два яйця, виливаємо 40 г теплого розтопленого вершкового масла, насипаємо сіль, перець та інші спеції. Потім наливаємо одну ложку молока. Твердий сир натираємо на тертці та додаємо до фаршу. Все добре вимішуємо.
З фаршу формуємо мокрими руками невеликі ковбаски. Викладаємо ковбаски на лист, застелений фольгою. Ставимо деко в холодильник на 30-40 хвилин.
У миску насипаємо панірувальні сухарі, пануємо мазурики та викладаємо на розігріту сковороду з олією. Смажити потрібно на середньому вогні до золотистого кольору з усіх боків. Готові мазурики можна викласти на паперову серветку, щоб увібрався зайвий жир.
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