Найперший зіграв моновиставу. Помер відомий актор і заслужений артист України (фото)

Що відомо про Валерія Мойсеєнка

У театральній діяльності актор пройшов весь шлях - від початківця до провідного майстра сцени.

Глядачі особливо любили його за ролі Назара Стодолі з однойменної драми Тараса Шевченка, Осипа Скорика зі "Сватання на Гончарівці" Квітки-Основ'яненка та Боні з оперети Кальмана "Сільва".

Валерій Мойсеєнко під час виконання своїх ролей (фото: facebook.com/Дніпро театральний)

"Ліричне обдарування, прекрасні вокальні дані, легка вдача актора завжди полонили наші серця, а його відповідальне ставлення до професії служило прикладом для молодих акторів. У нашій пам'яті Валерій Мойсеєнко завжди залишиться добрим, мудрим, дотепним", - пишуть його колеги.

Крім того, актор запам'ятався своєю моновиставою "Кат", яку переробив з оригіналу Михайла Коцюбинського. Інсценізація саме цього твору стала першою в Україні.

"Добрий, чуйний, завжди усміхнений - наш Валерій… Талановитий актор та просто чудова людина", - згадує про колегу артистка балету театру Олена Коваленко у своєму Facebook.