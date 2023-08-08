Самый первый сыграл моноспектакль. В Днепре умер известный актер и заслуженный артист Украины (фото)

Что известно о Валерии Моисеенко

В театральной деятельности актер прошел весь путь - от начинающего до ведущего мастера сцены.

Зрители особенно любили его за роли Назара Стодоли из одноименной драмы Тараса Шевченко, Осипа Скорика из "Сватання на Гончарівці" Квитки-Основьяненко и Бони из оперетты Кальмана "Сільва".

Валерий Моисеенко во время исполнения своих ролей (фото: facebook.com/Днепр театральный)

"Лирическое дарование, прекрасные вокальные данные, легкий нрав актера всегда пленили наши сердца, а его ответственное отношение к профессии служило примером для молодых актеров. В нашей памяти Валерий Моисеенко всегда останется добрым, мудрым, остроумным", - пишут его коллеги.

Кроме того, актер запомнился своим моноспектаклем "Кат", который переделал из оригинала Михаила Коцюбинского. Инсценизация именно этого произведения стала первой в Украине.

"Добрый, отзывчивый, всегда улыбающийся - наш Валерий… Талантливый актер и просто замечательный человек", - вспоминает о коллеге артистка балета театра Елена Коваленко в своем Facebook.