Найперший зіграв моновиставу. Помер відомий актор і заслужений артист України (фото)

Відомий актор дніпровського театру та заслужений артист України Валерій Мойсеєнко помер на 65 році життя після тривалої хвороби. Усе своє театральне життя актор присвятив Дніпровському національному театру імені Т. Г. Шевченка.

Про це повідомляють на сторінці театру у Facebook .

Що відомо про Валерія Мойсеєнка

У театральній діяльності актор пройшов весь шлях - від початківця до провідного майстра сцени.

Глядачі особливо любили його за ролі Назара Стодолі з однойменної драми Тараса Шевченка, Осипа Скорика зі "Сватання на Гончарівці" Квітки-Основ'яненка та Боні з оперети Кальмана "Сільва".

Валерій Мойсеєнко під час виконання своїх ролей (фото: facebook.com/Дніпро театральний)

"Ліричне обдарування, прекрасні вокальні дані, легка вдача актора завжди полонили наші серця, а його відповідальне ставлення до професії служило прикладом для молодих акторів. У нашій пам'яті Валерій Мойсеєнко завжди залишиться добрим, мудрим, дотепним", - пишуть його колеги.

Крім того, актор запам'ятався своєю моновиставою "Кат", яку переробив з оригіналу Михайла Коцюбинського. Інсценізація саме цього твору стала першою в Україні.

"Добрий, чуйний, завжди усміхнений - наш Валерій… Талановитий актор та просто чудова людина", - згадує про колегу артистка балету театру Олена Коваленко у своєму Facebook.