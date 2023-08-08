Самый первый сыграл моноспектакль. В Днепре умер известный актер и заслуженный артист Украины (фото)

Известный актер днепровского театра и заслуженный артист Украины Валерий Моисеенко умер на 65 году после длительной болезни. Всю свою театральную жизнь актер посвятил Днепровскому национальному театру имени Т. Г. Шевченко.

Об этом сообщают на странице театра в Facebook .

Что известно о Валерии Моисеенко

В театральной деятельности актер прошел весь путь - от начинающего до ведущего мастера сцены.

Зрители особенно любили его за роли Назара Стодоли из одноименной драмы Тараса Шевченко, Осипа Скорика из "Сватання на Гончарівці" Квитки-Основьяненко и Бони из оперетты Кальмана "Сільва".

Валерий Моисеенко во время исполнения своих ролей (фото: facebook.com/Днепр театральный)

"Лирическое дарование, прекрасные вокальные данные, легкий нрав актера всегда пленили наши сердца, а его ответственное отношение к профессии служило примером для молодых актеров. В нашей памяти Валерий Моисеенко всегда останется добрым, мудрым, остроумным", - пишут его коллеги.

Кроме того, актер запомнился своим моноспектаклем "Кат", который переделал из оригинала Михаила Коцюбинского. Инсценизация именно этого произведения стала первой в Украине.

"Добрый, отзывчивый, всегда улыбающийся - наш Валерий… Талантливый актер и просто замечательный человек", - вспоминает о коллеге артистка балета театра Елена Коваленко в своем Facebook.