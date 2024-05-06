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"Найособливіший наш секрет". Відома українська співачка втретє стане мамою

Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Ірина Федишин повідомила фанам радісну новину: вона стане мамою втретє.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий кліп виконавиці "Секрет", який вона презентувала 6 травня.

Ірина Федишин знову стане мамою

У відео, яке опублікувала 37-річна зірка на своєму YouTube-каналі, артистка продемонструвала свій вагітний животик.

У кліпі наприкінці також з’явився її чоловік та продюсер Віталій Човник. На містку, біля водойми, подружжя насолоджується краєвидом природи, а потім робить відверте зізнання.

Ірина Федишин втретє стане мамою (фото: скріншот з відео)

Коханий співачки підходить до Ірини й ніжно торкається її округлого животика.

"У кожного з нас є свої секрети. Але найособливіший наш секрет, який захований у глибині самого серця, це любов", - йдеться в анонсі відео.

 

Зазначимо, пара вже виховує двох синів - 13-річного Юрія та 9-річного Олега. Влітку вони відзначатимуть 18-ту річницю весілля.

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