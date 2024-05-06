"Самый особенный наш секрет". Известная украинская певица в третий раз станет мамой

Ирина Федишин снова станет мамой

В видео, которое опубликовала 37-летняя звезда на своем YouTube-канале, артистка продемонстрировала свой беременный животик.

В клипе в конце также появился ее муж и продюсер Виталий Човник. На мостике, у водоема, супруги наслаждаются видом природы, а затем делают откровенное признание.

Ирина Федишин в третий раз станет мамой (фото: скриншот с видео)

Возлюбленный певицы подходит к Ирине и нежно касается ее округлого животика.

"У каждого из нас есть свои секреты. Но самый особенный наш секрет, который спрятан в глубине самого сердца, это любовь", - говорится в анонсе видео.

Отметим, пара уже воспитывает двух сыновей - 13-летнего Юрия и 9-летнего Олега. Летом они будут отмечать 18-ю годовщину свадьбы.