Найогидніший ритуал в історії. Як англійські королі "зцілювали" хворих

Чи мали англійські монархи магічні здібності?

Протягом століть англійські королі та королеви вважалися не лише правителями, а й особами, наділеними божественною силою. Вони стверджували, що можуть зцілювати простий люд одним лише дотиком.

Ця традиція отримала назву "королівський дотик" і практикувалася в Англії протягом середньовіччя та епохи Відродження. Хворі з усіх куточків країни прибували до королівського двору, сподіваючись, що монарх позбавить їхньої недуги.

Особливо це стосувалося скрофули - різновиду туберкульозу, що спричиняв утворення гнійних наростів на шиї. Церемонія супроводжувалася молитвами, а часом і відверто огидними маніпуляціями з ранами хворих. Однак, попри всю урочистість, наукових доказів ефективності цього ритуалу немає.

Король Едуард Сповідник створив традицію "королівського дотику" (зображення: Вікіпедія)

Походження та розквіт королівського дотику

Традиція зцілювати хворих торканням виникла у XI столітті, за часів правління Едуарда Сповідника. Саме він першим почав приймати хворих, які вірили, що його руки можуть виганяти хвороби.

Легенди свідчать, що він помазав горло жінки святою водою, наклав на нього руки та зробив знак хреста. Згодом уражене місце очистилося від гною, а жінка одужала. Ця практика закріпилася як доказ божественного походження влади монарха.

В епоху Тюдорів королівський дотик став ще більш популярним, і особливо активно його застосовував Генріх VIII. Його наступники також підтримували цей ритуал, оскільки він зміцнював віру підданих у винятковість королівської влади.

Король Генріх VIII був зовсім не святою людиною, але це не заважало йому "творити зцілення" (зображення: Вікіпедія)

Як відбувалася церемонія зцілення?

Процедура королівського дотику була ретельно організованим ритуалом. Хворі збиралися у палаці або спеціально відведених місцях, де король торкався їхніх ран. Часто після цього на шиї пацієнтів з’являлися виділення крові, гною або навіть черв’яків, що лише підсилювало віру у чудодійність монаршої руки.

З часом до церемонії додавали й інші елементи - наприклад, королі дарували хворим спеціальні золоті медальйони із зображенням святого. Проте скрофула, яку намагалися вилікувати цим способом, іноді проходила самостійно, що й створювало ілюзію чуда. Насправді хвороба передавалася через непастеризоване молоко, і дотик короля аж ніяк не міг її подолати.

Занепад традиції та кінець королівського дотику

З часом популярність цього ритуалу почала згасати. В епоху Стюартів монархи ще продовжували дотримуватися традиції, але скептицизм у суспільстві зростав. Після смерті королеви Анни, яка була останньою правителькою, що практикувала цей ритуал, все змінилося.

На трон зійшла Ганноверська династія, правителі якої походили з Німеччини й не мали бажання продовжувати дивний англійський звичай. До того ж розвиток науки та медицини значно зменшив віру людей у надприродні здібності монархів. Так королівський дотик залишився лише історичним курйозом, що ілюструє, як стародавні вірування могли впливати на життя суспільства.