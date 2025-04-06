Самый отвратительный ритуал в истории. Как английские короли "исцеляли" больных

Обладали ли английские монархи магическими способностями?

На протяжении веков английские короли и королевы считались не только правителями, но и лицами, наделенными божественной силой. Они утверждали, что могут исцелять простой народ одним лишь прикосновением.

Эта традиция получила название "королевское прикосновение" и практиковалась в Англии на протяжении средневековья и эпохи Возрождения. Больные со всех уголков страны прибывали к королевскому двору, надеясь, что монарх избавит их от недуга.

Особенно это касалось скрофулы - разновидности туберкулеза, который вызывал образование гнойных наростов на шее. Церемония сопровождалась молитвами, а порой и откровенно отвратительными манипуляциями с ранами больных. Однако, несмотря на всю торжественность, научных доказательств эффективности этого ритуала нет.

Король Эдуард Исповедник создал традицию "королевского прикосновения" (изображение: Википедия)

Происхождение и расцвет королевского прикосновения

Традиция исцелять больных касанием возникла в XI веке, во времена правления Эдуарда Исповедника. Именно он первым начал принимать больных, которые верили, что его руки могут изгонять болезни.

Легенды гласят, что он помазал горло женщины святой водой, наложил на него руки и сделал знак креста. Впоследствии пораженное место очистилось от гноя, а женщина выздоровела. Эта практика закрепилась как доказательство божественного происхождения власти монарха.

В эпоху Тюдоров королевское прикосновение стало еще более популярным, и особенно активно его применял Генрих VIII. Его преемники также поддерживали этот ритуал, поскольку он укреплял веру подданных в исключительность королевской власти.

Король Генрих VIII был совсем не святым человеком, но это не мешало ему "творить исцеления" (изображение: Википедия)

Как происходила церемония исцеления?

Процедура королевского прикосновения была тщательно организованным ритуалом. Больные собирались во дворце или специально отведенных местах, где король касался их ран. Часто после этого на шее пациентов появлялись выделения крови, гноя или даже червей, что только усиливало веру в чудодейственность монаршей руки.

Со временем к церемонии добавляли и другие элементы - например, короли дарили больным специальные золотые медальоны с изображением святого. Однако скрофула, которую пытались вылечить этим способом, иногда проходила самостоятельно, что и создавало иллюзию чуда. На самом деле болезнь передавалась через непастеризованное молоко, и прикосновение короля никак не могло ее преодолеть.

Упадок традиции и конец королевского прикосновения

Со временем популярность этого ритуала начала угасать. В эпоху Стюартов монархи еще продолжали придерживаться традиции, но скептицизм в обществе рос. После смерти королевы Анны, которая была последней правительницей, практиковавшей этот ритуал, все изменилось.

На трон взошла Ганноверская династия, правители которой происходили из Германии и не имели желания продолжать странный английский обычай. К тому же развитие науки и медицины значительно уменьшило веру людей в сверхъестественные способности монархов. Так королевское прикосновение осталось лишь историческим курьезом, иллюстрирующим, как древние верования могли влиять на жизнь общества.