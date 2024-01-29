Найочікуваніші кінопрем‘єри лютого 2024

Лютий 2024 буде справді багатим на кінопрем’єри і не лише романтичні, що присвячені Дню всіх закоханих.

РБК-Україна (проект Styler) підготувало для вас підбрку цікавих та очікуваних кінопрем’єр лютого 2024.

Ідеальні дні

1 лютого у кінотеатрах вийде фільм "Ідеальні дні" - це стрічка німецького режисера Віма Вендерса.

Головний герой сюжету прибиральник туалетів у Токіо, на ім’я Хіраяма. Він повністю задоволений своїм простим та спокійним життям. Чоловік дотримується певного розпорядку дня, а вільний час присвячує слуханню рок-музики, читанню книг та вирощуванню дерев. Але несподівані зустрічі розкриють інший бік особистості персонажа.

Хижа ніч

Головний герой фільму Феллон - чоловік, який блукає землею, наче нічне чудовисько, оскільки він переживає втрату своєї родини та знає, що у цьому винен жорсткий маніпулятор Рейнольдс. Прем’єра драми відбудеться 8 лютого.

Учительська

8 лютого в Україні розпочнуться покази німецької драми "Учительська", в якій головна героїня - це молода вчителька-ідеалістка Карла Новак, яку бентежить доля її учнів і тому, коли одного з учнів школи підозрюють у крадіжці, вона вирішує докопатися до суті справи. Однак її дії згодом призводять до непередбачуваних наслідків.

Марс-Експрес

15 лютого в Україні розпочнуться покази науково-фантастичного анімаційного детектива "Марс-Експрес". Події картини розгортаються на Марсі у 23 столітті. Два приватних детективи розслідують зникнення молодої жінки - 18-річної студентки, яка цікавить не лише їх.

Варто зазначити, що показ цього фільму обмежений, тому за розкладом варто слідкувати.

Керол

15 лютого, з нагоди романтичного свята - Дня закоханих, в прокат виходить мелодрама "Керол", знята у 2016 році. Події фільму відбуваються у Нью-Йорку 1950-х років. Молода дівчина Тереза прагне побудувати кар'єру, тоді як домогосподарка Керол занурена у сімейну рутину. Їхня зустріч змінить життя обох назавжди.

Цю стрічку також можна буде подивитися лише в обраних кінотеатрах у короткий проміжок часу.

Зона інтересу

22 лютого вийде в прокат історична драма "Зона інтересу". Головні герої фільму - чоловік із дружиною, які будують оселю мрії з затишним садом, дорогими пожитками, родинними вечорами за читанням із дітьми. І лише високий паркан, який неможливо не помітити нагадує, що поруч з їхнім райським куточком стоїть концтабір, де чоловік працює комендантом і життя не є казкою.

Кіт і пес. Шалені пригоди

Стрічка "Кіт і пес. Шалені пригоди" виходить у кінопрокат 22 лютого. Головні герої тікають від господарів в аеропорту, а їхнім власникам потрібно пройти довгий шлях, щоб повернути своїх улюбленців.

Дюна. Частина друга

"Дюна. Частина друга", яка виходить у прокат 29 лютого, розкаже про міфічну подорож Пола Атріда та фременів на шляху помсти заколотникам, які колись знищили його родину. Між коханням усього свого життя та долею відомого всесвіту він вибирає боротьбу проти жахливого майбутнього, яке може передбачити.