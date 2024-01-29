Самые ожидаемые кинопремьеры февраля 2024 года

Февраль 2024 года будет действительно богат на кинопремьеры и не только романтичные, которые посвящены Дню всех влюбленных.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило для вас подборку интересных и ожидаемых кинопремьер февраля 2024 года.

Идеальные дни

1 февраля в кинотеатрах выйдет фильм "Идеальные дни" - это лента немецкого режиссера Вима Вендерса.

Главный герой сюжета уборщик туалетов в Токио, по имени Хираяма. Он полностью доволен своей простой и спокойной жизнью. Мужчина соблюдает определенный распорядок дня, а свободное время посвящает слушанию рок-музыки, чтению книг и выращиванию деревьев. Но неожиданные встречи раскроют другую сторону личности персонажа.

Хищная ночь

Главный герой фильма Феллон - блуждающий по земле человек, как ночное чудовище, поскольку он переживает потерю своей семьи и знает, что в этом виноват жесткий манипулятор Рейнольдс. Премьера драмы состоится 8 февраля.

Учительская

8 февраля в Украине начнутся показы немецкой драмы "Учительская", в которой главная героиня - это молодая учительница-идеалистка Карла Новак, смущающая судьба ее учеников и поэтому, когда одного из учеников школы подозревают в краже, она решает докопаться до сути дела. Однако ее действия впоследствии приводят к непредсказуемым последствиям.

Марс-Экспресс

15 февраля на Украине начнутся показы научно-фантастического анимационного детектива "Марс-Экспресс". События картины разворачиваются на Марсе в 23 веке. Два частных сыщика расследуют исчезновение молодой женщины - 18-летней студентки, которая интересует не только их.

Следует отметить, что показ этого фильма ограничен, поэтому за расписанием нужно следить.

Кэрол

15 февраля, по случаю романтического праздника - Дня влюбленных, в прокат выходит мелодрама "Керол", снятая в 2016 году. События фильма проходят в Нью-Йорке 1950-х годов. Молодая девушка Тереза стремится построить карьеру, тогда как домохозяйка Кэрол погружена в семейную рутину. Их встреча изменит жизнь обоих навсегда.

Эту ленту можно посмотреть только в выбранных кинотеатрах в короткий промежуток времени.

Зона интереса

22 февраля выйдет в прокат историческая драма "Зона интереса". Главные герои фильма - муж с женой, которые строят жилище мечты с уютным садом, дорогими пожитками, семейными вечерами за чтением с детьми. И только высокий забор, который невозможно не заметить, напоминает, что рядом с их райским уголком стоит концлагерь, где мужчина работает комендантом и жизнь не является сказкой.

Кот и пес. Безумные приключения

Лента "Кот и пес. Безумные приключения" выходит в кинопрокат 22 февраля. Главные герои убегают от хозяев в аэропорту, а их владельцам нужно пройти долгий путь, чтобы вернуть любимцев.

Дюна. Часть вторая

"Дюна. Часть вторая", которая выходит в прокат 29 февраля, расскажет о мифическом путешествии Пола Атрида и фремен на пути мести мятежникам, которые когда-то уничтожили его семью. Между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной он выбирает борьбу против ужасного будущего, которое может предвидеть.