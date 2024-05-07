Самая нежная домашняя колбаса из курятины по рецепту Клопотепнко: дети будут в восторге!

Как приготовить самую нежную домашнюю колбасу из курятины (фото: freepik.com)

Большинство видов колбасы, как домашней, так и магазинной, содержат разные виды мяса - свинины, смесь фаршей. И она довольно жирная. Но известный шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить нежную колбасу из курятины. Этот вариант будет более диетическим и понравится детям.

Как приготовить домашнюю куриную колбасу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт Евгения Клопотенко на его сайте.