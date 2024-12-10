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Наймолодшому синові Міка Джаггера виповнилося 8 років: як виглядає дитина 81-річного рок-музиканта

Вівторок 10 грудня 2024 15:24
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Наймолодшому синові Міка Джаггера виповнилося 8 років: як виглядає дитина 81-річного рок-музиканта Мік Джаггер (фото: instagram.com/mickjagger)
Автор: Катерина Собкова

Наймолодшому синові британського музиканта, актора, продюсера та вокаліста рок-гурту The Rolling Stones Міка Джаггера Деверо вчора, 9 грудня, виповнилося 8 років. У зв'язку з цим його мати, балерина Мелані Гемрік, показала в мережі його нові фото.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на її Instagram.

"Один із моїх найулюбленіших днів в році! Деверо вісім років! Немає слів для того, щоб описати, який чудовий, яскравий, красивий і добрий Дев", - зазначила вона у підписі до фото.

Зазначимо, що батьки рідко показують у мережі світлини хлопчика, який, як дві краплі води, схожий на свого зіркового батька. На цей раз Гемрік опублікувала серію знімків, на яких засвітився і 81-річний Джаггер.

Наймолодшому синові Міка Джаггера виповнилося 8 років: як виглядає дитина 81-річного рок-музиканта

Наймолодшому синові Міка Джаггера виповнилося 8 років: як виглядає дитина 81-річного рок-музиканта

Мелані Гемрік, Мік Джаггер та їхній син (фото: instagram.com/melhamrick)

На світлинах щаслива мама стоїть із сином на фоні моря, на іншому фото Деверо пригорнувся до свого батька.

У мережі також відзначили схожість 8-річного Деверо із Джаггером. Підписники балерини один за одним зазначили, що це маленький Мік.

Наймолодшому синові Міка Джаггера виповнилося 8 років: як виглядає дитина 81-річного рок-музикантаНаймолодшому синові Міка Джаггера виповнилося 8 років: як виглядає дитина 81-річного рок-музиканта

Мелані Гемрік із сином (фото: instagram.com/melhamrick)

Що відомо про особисте життя Міка Джаггера

Мік Джаггер був двічі одружений, у нього 8 дітей від п'яти жінок, 5 онуків та правнучка.

У артиста чотири доньки: 54-річна Керіс Хант Джаггер, 53-річна Джейд Шина Джезебел Джаггер, 40-річна Елізабет Скарлетт Джаггер та 32-річна Джорджія Мей Айїша Джаггер.

А також четверо синів: 39-річний Джеймс Лерой Огастен Джаггер, 27-річний Габріель Люк Борегард Джаггер, 25-річний Лукас Моріс Морад Джаггер та 8-річний Деверо Октавіан Безіл Джаггер.

З балериною Мелані Гемрік, яка молодша за нього на 43 роки, Джагер разом з 2014 року, проте пара не поспішає узаконювати свої відносини. Також ходили чутки, що вони побралися у 2023 році.

Наймолодшому синові Міка Джаггера виповнилося 8 років: як виглядає дитина 81-річного рок-музиканта

Мік Джаггер (фото: instagram.com/mickjagger)

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