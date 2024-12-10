Самому младшему сыну Мика Джаггера исполнилось 8 лет: как выглядит ребенок 81-летнего рок-музыканта

Самому младшему сыну британского музыканта, актера, продюсера и вокалиста рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера Деверо вчера, 9 декабря, исполнилось 8 лет. В связи с этим его мама, балерина Мелани Хемрик, показала в сети его новые фото.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

"Один из моих самых любимых дней в году! Деверо восемь лет! Нет слов для того, чтобы описать, какой замечательный, яркий, красивый и добрый Дев", - отметила она в подписи к фото.

Отметим, что родители редко показывают в сети снимки мальчика, который как две капли воды похож на своего звездного отца. На этот раз Хемрик опубликовала серию снимков, на которых засветился и 81-летний Джаггер.

Мелани Хемрик, Мик Джаггер и их сын (фото: instagram.com/melhamrick)

На снимках счастливая мама стоит с сыном на фоне моря, на другом фото Деверо прижался к своему отцу.

В сети также отметили сходство 8-летнего Деверо с Джаггером. Подписчики балерины один за другим отметили, что это маленький Мик.

Мелани Хемрик с сыном (фото: instagram.com/melhamrick)

Что известно о личной жизни Мика Джаггера

Мик Джаггер был дважды женат, у него 8 детей от пяти женщин , 5 внуков и правнучка.

У артиста четыре дочери: 54-летняя Кэрис Хант Джаггер, 53-летняя Джейд Шина Джезебел Джаггер, 40-летняя Элизабет Скарлетт Джаггер и 32-летняя Джорджия Мэй Айиша Джаггер.

А также четверо сыновей: 39-летний Джеймс Лерой Огастен Джаггер, 27-летний Габриэль Люк Борегард Джаггер, 25-летний Лукас Морис Морад Джаггер и 8-летний Деверо Октавиан Бэзил Джаггер.

С балериной Мелани Гемрик, которая моложе его на 43 года, Джагер вместе с 2014 года, однако пара не спешит узаконивать свои отношения. Также ходили слухи, что они обручились в 2023 году.

Мик Джаггер (фото: instagram.com/mickjagger)