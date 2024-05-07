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Наймолодший з "Азовсталі". На фронті загинув звільнений з полону Назарій "Грінка" Гринцевич

Вівторок 07 травня 2024 15:48
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Наймолодший з "Азовсталі". На фронті загинув звільнений з полону Назарій "Грінка" Гринцевич Вічна пам'ять герою (фото: facebook.com/misto.vin)
Автор: Ірина Костенко

На фронті загинув наймолодший захисник "Азовсталі" - звільнений з російського полону 21-річний вінничанин Назарій Гринцевич із позивним "Грінка".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю видатну особистість і його життєвий шлях.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки Natali Red та газети "Місто" у Facebook, "Суспільне".

Повідомлення про загибель

Про трагічну подію повідомила автор цифрового контенту Natali Red у Facebook

"На війні загинув один з наймолодших оборонців Маріуполя, боєць бригади АЗОВ Назарій Гринцевич", - йдеться у дописі.

Зазначається, що "у 2022 році "Грінка" три місяці, разом із побратимами, тримав оборону Маріуполя, потрапив у полон. Після звільнення повернувся у військо".

"В АЗОВі заснував підрозділ "Контакт 12", де був командиром взводу оптичних спостерігачів. 10 березня Назарію виповнився 21 рік. Вічна памʼять!" - підсумовується у публікації.

Наймолодший з &quot;Азовсталі&quot;. На фронті загинув звільнений з полону Назарій &quot;Грінка&quot; Гринцевич

Допис Natali Red (скріншот: facebook.com/Natali Red)

Інформацію щодо загибелі захисника України підтвердили, на жаль, і джерела низки українських ЗМІ.

Життя й досягнення Назарія "Грінки" Гринцевича

Ще до власного повноліття Назарій Гринцевич таємно пройшов курс молодого бійця в "Азові". Там він потім і залишився - служити й захищати Батьківщину.

Повномасштабну війну юнак зустрів у Маріуполі. Впродовж трьох місяців утримував разом із побратимами легендарний металургійний комбінат "Азовсталь".

У цей же період, захищаючи місто від загарбників, зустрів він і свій 19-й день народження.

Назарій перебував у строю, допоки не надійшов наказ вищого військового командування щодо збереження життя особового складу підрозділів, які перебували на "Азовсталі".

Потім був полон. "Грінку" впродовж понад чотирьох місяців тримали в колонії окупованої так званої "ДНР".

21 вересня 2022 року його та ще 215 українських військовополонених визволили з російського полону в межах великого обміну.

Наймолодший з &quot;Азовсталі&quot;. На фронті загинув звільнений з полону Назарій &quot;Грінка&quot; Гринцевич

Назарій Гринцевич (скріншот: youtube.com/@viddushivdushu)

Після повернення додому юнак неодноразово наголошував, що на війні найголовніше - характер і мотивація. Для нього ж мотивацією було - мати змогу приїжджати у вільне рідне місто - Вінницю.

Аби прискорити перемогу України, Назарій повернувся до служби й став командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу "Контакт 12".

10 березня 2024 року юному, але неймовірно мужньому бійцю за українську незалежність, виповнився 21 рік.

"Що б не було у вас - любіть маму, їжте кашу і любіть Україну", - саме такі слова "Грінки" можуть назавжди залишитись у пам'яті його рідних, друзів та побратимів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про 10-річну оборону Авдіївки.

Читайте також, що відомо про розстріл українських полонених в Авдіївці та Веселому.

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